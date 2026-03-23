Alegeri în Germania. Partidul lui Merz a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. AfD crește puternic, SPD pierde un fief istoric

Mihai Tănase
Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condusă de cancelarul Friedrich Merz, a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. În urma votului exprimat de duminică, extrema dreaptă pare destul de polarizată: AfD înregistrează însă o creștere puternică, iar social-democrații pierd teren chiar într-un fief istoric.

Victoria obținută de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în alegerile regionale din Renania-Palatinat confirmă consolidarea dreptei germane, dar scoate în evidență și ascensiunea accelerată a extremei drepte.

Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, CDU ar fi obținut aproximativ 30% din voturi, devansând Partidul Social-Democrat (SPD), care se situează pe locul al doilea cu circa 27%, potrivit Le Monde.fr.

Alternativa pentru Germania (AfD) se clasează pe locul al treilea, cu aproximativ 20% din voturi, marcând un rezultat record într-un land din vestul Germaniei, unde partidul a fost tradițional mai slab.

Totodată, pentru SPD, rezultatul reprezintă o nouă lovitură politică. Deși rămâne pe locul doi, scorul este sub nivelul obișnuit pentru Renania-Palatinat, un bastion social-democrat guvernat timp de peste trei decenii. Declinul vine după un alt eșec major, înregistrat la alegerile din 8 martie din Baden-Wurttemberg, unde SPD a coborât la un minim istoric de 5,5%.

Provocări pentru Merz înaintea alegerilor din est

Pentru cancelarul Friedrich Merz, victoria oferă un moment de respiro înaintea unui calendar electoral dificil, în special în estul Germaniei, unde AfD are șanse reale să câștige în două landuri și să obțină rezultate importante la Berlin. Cu toate acestea, liderul german se confruntă cu o scădere a popularității, pe fondul criticilor privind ritmul lent al reformelor economice.

Economia Germaniei traversează o perioadă complicată, afectată de pierderea competitivității după renunțarea la gazele rusești, dar și de tensiunile externe, inclusiv războiul din Iran și disputa comercială cu Statele Unite.

În sondajele naționale, CDU și aliatul său bavarez CSU se află la egalitate cu AfD, în ciuda măsurilor luate de guvern pentru combaterea migrației ilegale, una dintre principalele teme politice din Germania în ultimii ani.

Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv

RĂZBOI Mark Rutte face anunțul care dă fiori: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
09:59
Mark Rutte face anunțul care dă fiori: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
RĂZBOI Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Primorsk, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin
09:11
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia. Un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Primorsk, Sankt Petersburg, orașul natal al lui Putin
ULTIMA ORĂ Incident aviatic grav la New York. Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe pista aeroportului LaGuardia. Pilotul și copilotul au murit
08:39
Incident aviatic grav la New York. Un avion Air Canada s-a ciocnit cu un vehicul pe pista aeroportului LaGuardia. Pilotul și copilotul au murit
ALEGERI Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv
08:04
Alegeri în Slovenia. Robert Golob a revendicat victoria după un scrutin aproape egal cu Janez Jansa. Urmează negocieri dificile pentru Executiv
ALERTĂ Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
07:24
Atac rusesc la granița României. MApN a ridicat două avioane de luptă după ce ținte aeriene au fost detectate în apropiere de Tulcea, lângă Sulina
FLASH NEWS Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului
23:12
Alegeri locale în Franța. Socialiștii câștigă Parisul. Partidul lui Bardella câștigă în Riviera franceză. Cine este noul primar al Parisului
Mediafax
Mark Rutte: Europa se va alinia Statelor Unite în conflictul cu Iranul
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Iranul amenință centralele energetice și de desalinizare din Golf după ultimatumul lui Trump
Click
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
Digi24
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană
Cancan.ro
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Obiceiurile ciudate ale marilor genii: cum își stimulau gândirea Einstein, Darwin sau Tesla
ULTIMA ORĂ 🚨 Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
10:12
🚨 Începe şedinţa de Birou Permanent Naţional la PSD. Se decide soarta premierului Ilie Bolojan şi dacă social-democraţii rămâne la guvernare
SPORT Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
10:01
Presa din Italia îl CRITICĂ pe Cristian Chivu: „Și-a pierdut echipa. Cel mai bun Inter nu mai există”
FLASH NEWS Tragedia de la Midia: Se fac pregătiri pentru ridicarea navei de pe fundul mării și continuă operațiunea de căutare a marinarilor dispăruți
09:56
Tragedia de la Midia: Se fac pregătiri pentru ridicarea navei de pe fundul mării și continuă operațiunea de căutare a marinarilor dispăruți
CONTROVERSĂ Cu cât se vinde un kilogram de roșii oltenești în piață
09:52
Cu cât se vinde un kilogram de roșii oltenești în piață
INFRASTRUCTURĂ Vești bune pentru șoferi. CNIR anunță progrese pe Autostrada Transilvania. Tronsonul Chibriș-Biharia ar putea fi gata înainte de termen
09:51
Vești bune pentru șoferi. CNIR anunță progrese pe Autostrada Transilvania. Tronsonul Chibriș-Biharia ar putea fi gata înainte de termen

