Alegeri în Germania. Partidul lui Merz a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. AfD crește puternic, SPD pierde un fief istoric

Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condusă de cancelarul Friedrich Merz, a câștigat alegerile regionale din Renania-Palatinat. În urma votului exprimat de duminică, extrema dreaptă pare destul de polarizată: AfD înregistrează însă o creștere puternică, iar social-democrații pierd teren chiar într-un fief istoric.

Potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, CDU ar fi obținut aproximativ 30% din voturi, devansând Partidul Social-Democrat (SPD), care se situează pe locul al doilea cu circa 27%, potrivit Le Monde.fr.

Alternativa pentru Germania (AfD) se clasează pe locul al treilea, cu aproximativ 20% din voturi, marcând un rezultat record într-un land din vestul Germaniei, unde partidul a fost tradițional mai slab.

Totodată, pentru SPD, rezultatul reprezintă o nouă lovitură politică. Deși rămâne pe locul doi, scorul este sub nivelul obișnuit pentru Renania-Palatinat, un bastion social-democrat guvernat timp de peste trei decenii. Declinul vine după un alt eșec major, înregistrat la alegerile din 8 martie din Baden-Wurttemberg, unde SPD a coborât la un minim istoric de 5,5%.

Provocări pentru Merz înaintea alegerilor din est

Pentru cancelarul Friedrich Merz, victoria oferă un moment de respiro înaintea unui calendar electoral dificil, în special în estul Germaniei, unde AfD are șanse reale să câștige în două landuri și să obțină rezultate importante la Berlin. Cu toate acestea, liderul german se confruntă cu o scădere a popularității, pe fondul criticilor privind ritmul lent al reformelor economice.

Economia Germaniei traversează o perioadă complicată, afectată de pierderea competitivității după renunțarea la gazele rusești, dar și de tensiunile externe, inclusiv războiul din Iran și disputa comercială cu Statele Unite.

În sondajele naționale, CDU și aliatul său bavarez CSU se află la egalitate cu AfD, în ciuda măsurilor luate de guvern pentru combaterea migrației ilegale, una dintre principalele teme politice din Germania în ultimii ani.

