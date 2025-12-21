Prima pagină » Știri externe » Luptă teribilă în Marea Britanie. Donațiile crypto redesenează scena politică: Keir Starmer pierde avânt, Nigel Farage câștigă bani

21 dec. 2025, 10:54, Știri externe
Luptă teribilă în Marea Britanie. Donațiile crypto redesenează scena politică: Keir Starmer pierde avânt, Nigel Farage câștigă bani

Politica britanică se schimbă rapid, iar semnele sunt tot mai vizibile. Partidul Laburist a pierdut aproximativ 100.000 de membri de la alegerile generale de anul trecut, o lovitură serioasă pentru premierul Keir Starmer. În prezent, Labour are mai puțin de 250.000 de membri, cu mult sub nivelul de acum un an. Între timp, partidul condus de Nigel Farage, Reform UK, a trecut pe primul loc la capitolul membri…dar și fonduri. Investitorii crypto merg acum pe mâna omului care a susținut Brexitul.

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii

Starmer pierde teren, chiar dacă partidul său a câștigat alegerile din iulie

Partidul Laburist a început anul 2024 cu aproximativ 370.000 de membri, dar până la finalul anului numărul scăzuse deja la 333.000. Mulți susținători s-au îndepărtat din cauza mutării partidului spre centru și al pozițiilor mai dure pe teme precum imigrația.

Potrivit propriilor date, Reform UK are 268.631 de susținători, și a devenit cel mai mare partid politic din Marea Britanie ca număr de membri. Și se pare că dă roade. Această ascensiune vine la pachet cu bani serioși.

Nigel Farage, fondatorul Reform UK. Credit: Mark Thomas/Alamy Live News

Donație istorică pentru Reform UK

În august, Reform UK a primit o donație istorică de 9 milioane de lire sterline de la Christopher Harborne. Este cea mai mare donație făcută vreodată către un partid politic și îi oferă lui Nigel Farage un buget generos înaintea alegerilor din mai.

Nigel Farage (S), Christopher Harborne (D)

În timp ce Partidul Laburist pierde teren, Reform UK conduce în sondaje cu aproximativ 27%. Este cu aproape 10% înaintea atât a laburiștilor, cât și a conservatorilor. Farage susține că „epoca celor două mari partide s-a încheiat”, iar cifrele par, cel puțin deocamdată, să-i dea dreptate.

Cine este Christopher Harborne, investitorul misterios al lui Nigel Farage

Christopher Harborne este un om de afaceri britanic stabilit de mulți ani în Thailanda, cunoscut ca investitor în criptomonede și antreprenor în domeniul aviației. Harborne trăiește în Thailanda și deține cetățenie thailandeză sub numele Chakrit Sakunkrit. Și-a făcut averea atât din afaceri cu avioane și combustibil pentru jeturi private, cât și din investiții timpurii în criptomonede precum bitcoin și alte monede digitale, potrivit The Standard.

De-a lungul timpului, el a susținut financiar mai multe partide politice din Marea Britanie. Înainte de donația de 9 milioane de lire pentru Reform UK, Harborne a făcut contribuții importante către Brexit Party (predecesorul Reform UK) și către Partidul Conservator. Harborne a făcut și o donație de 1 milion de lire către biroul fostului premier Boris Johnson, scrie Sky News.

Boris Johnson, fost premier al Marii Britanii

Harborne este un personaj discret. Evită aparițiile publice și presa, dar donațiile sale l-au transformat într-un susținător cheie al noii drepte politice britanice…și al lui Nigel Farage în special. Alegătorii încep să meargă într-o direcție nouă, iar vechile echilibre politice sunt tot mai greu de menținut în Marea Britanie.

