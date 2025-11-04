Prima pagină » Știri externe » Nigel Farage preconizează organizarea alegerilor ANTICIPATE în anul 2027 din cauza „colapsului economic” cu care se va confrunta Anglia

04 nov. 2025, 19:50, Știri externe
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, avertizează că s-ar putea organiza alegeri parlamentare anticipate din cauza că situația economică a Marii Britanii s-ar putea înrăutăți.

Dacă am dreptate și alegerile vor avea loc în 2027, economia va fi într-o situația mult mai proastă decât am putea prevesti noi”, a spus liderul conservator.

„Cum ar putea cineva să facă proiecții pe pensii și praguri sau pe aceste chestii între acum și înainte?”, a spus Nigel Farage, potrivit GB News.

Nigel Farage avertizează că Regatul Unit ar putea trece printr-un colaps economic

Liderul Reform UK a făcut această afirmație oarecum surprinzătoare în timpul discursului său principal de la Banking Hall din City.

„Piețele devin nervoase. Am văzut acest lucru cu randamentele obligațiunilor de stat pe 10 și 30 de ani. De fapt, cred că propria mea opinie este că, în două bugete, piețele îl vor forța pe Cancelar  să adopte ceea ce va fi un buget de austeritate autentic, moment în care stânga din Partidul Laburist nu îl va accepta.”, a spus el.

Nigel Farage se așteaptă la un război în interiorul Partidului Laburist, care îl va obliga pe Keir Starmer să convoace alegeri generale anticipate până în anul 2027.

Nigel Farage vrea să taie salariul minim pentru angajații tineri: Este mult prea mare

Liderul naționalist conservator britanic a spus că dacă partidul Reform UK va ajunge la putere, va tăia salariul minim pentru tinerii englezi. Argumentul său? Salariul minim este mult prea „mare”.  De la 1 aprilie 2025, salariul minim este de:

  • 12,21 lire sterline pe oră pentru tinerii de 21 ani și peste
  • 10 lire sterline pe oră pentru tinerii între 18 și 20 de ani
  • 7,55 lire sterline pentru tinerii sub 18 ani
  • 7,55 lire sterline pentru tinerii ucenici

„Este un argument că salariul minim este mult prea mare pentru tinerii lucrători, având în vedere că am redus nivelul la care este plătită asigurarea națională a angajatorilor la 5.000 de lire sterline pe an”, a spus liderul Reform UK.

Nigel Farage a promis că în cazul în care va ajunge  Reform UK la guvernare, 600.000 de imigranții clandestini vor fi deportați în doar 5 ani.

