05 feb. 2026, 14:54, Știri externe
Pisica birmaneză a lui Karl Lagerfeld și-ar putea pierde averea. Testamentul creatorului de modă a fost contestat. Cine sunt principalii beneficiari
În urmă cu șapte ani, vestea că regretatul designer Karl Lagerfeld i-a lăsat o parte din averea de 200 de milioane de euro pisicii sale Choupette și nimic pentru singurele sale rude, a uimit o lume întreagă, relatează The Times.

Testamentul său, finalizat în aprilie 2016, prevedea ca cea mai mare parte a averii sale să meargă la asistentul său de lungă durată, Sébastien Jondeau, la finul său Hudson Kroenig, care avea 11 ani când Lagerfeld a murit, și la modelele Brad Kroenig și Baptiste Giabiconi.

Toată lumea știa însă că pisica sa iubită, Choupette, era punctul slab al celebrului creator de modă. Înainte de moartea sa, Lagerfeld i-a dăruit o casă cu grădină și o sumă de 1,5 milioane de dolari fostei sale menajere, Françoise Caçote, pe care a însărcinat-o să aibă grijă de Choupette.

Acum, însă, la șapte ani după moartea sa, abordarea lipsită de sentimentalism a designerului față de familie revine în centrul atenției, în contextul în care un reclamant necunoscut a contestat testamentul.

Miercuri, mass-media germană a relatat că Christian Boisson, executorul testamentar al lui Lagerfeld, le-a scris nepoților și nepoatelor designerului pentru a-i informa despre contestarea testamentului. Aceștia sunt cei care vor beneficia de anularea testamentului, care, conform legii franceze privind moștenirea – Lagerfeld a trăit și a murit la Paris –, ar duce la redistribuirea averii designerului între rudele sale apropiate.

Lagerfeld nu a avut copii, iar cele două surori mai mari ale sale, Christiane și Thea, au murit înaintea lui, ceea ce înseamnă că orice hotărâre în favoarea rudelor sale apropiate va fi transferată copiilor acestora.

Christiane Lagerfeld s-a mutat în Statele Unite în anii 1950, s-a căsătorit în Connecticut și a avut patru copii. Al treilea fiu al ei, numit Karl ca și unchiul său, a murit la vârsta de 18 ani într-un accident de motocicletă. Ceilalți copii ai ei, Paul și Roger Johnson și Caroline Wilcox, ar putea fi numiți moștenitori ai lui Lagerfeld.

Cu toate că i-a creat rochia de mireasă, Karl nu era foarte apropiat de sora sa, ori de familia ei. Lagerfeld a văzut-o ultima dată pe Christiane în 1974. Când moștenirea sa a fost onorată ca temă a Galei Met din 2023, niciuna dintre rudele sale din SUA nu a fost invitată la „cea mai mare noapte a modei” din New York.

Roger Johnson, șofer de camion, a declarat anterior presei americane că este puțin probabil să accepte o parte din averea unchiului său, deoarece „nu aveau o relație”.

Noua dispută nu este singura provocare juridică legată de moștenirea lui Lagerfeld. Autoritățile fiscale consideră că reședința sa principală era la Paris și nu în Monaco, așa cum susținea el, ceea ce a dus la o datorie fiscală neplătită cuprinsă între 20 și 40 de milioane de euro.

Sabine Röthig, expertă în modă și jurnalistă din Berlin, a declarat că intriga din jurul testamentului era pe măsura reputației lui Lagerfeld ca figură enigmatică și temută. „Toată lumea știa că putea fi foarte crud și rece, că renunța la oameni pentru că nu-i mai conveneau”, a spus ea.

„Știu că răzbunarea este rea și oribilă”, a spus Karl odată, „dar nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui să ripostez dacă cineva mi-a făcut ceva rău. Când oamenii cred că totul a fost uitat, eu trag scaunul de sub ei, poate zece ani mai târziu”.

În calitate de director creativ al casei Chanel din 1983 până la moartea sa, Lagerfeld era cunoscut pentru felul în care conducea casa de modă pariziană cu mână de fier.

PISICA MILIONARĂ Choupette, ÎN DOLIU, după moartea lui Karl Lagerfeld. Creatorul de modă spunea că ar fi luat-o de soție dacă legea i-ar fi permis

Ce avere au cele mai bogate animale din lume: câinele contesei Karlotta Liebenstein și pisica lui Karl Lagerfeld

