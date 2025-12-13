Prima pagină » Știri externe » Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE

Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE

13 dec. 2025, 22:59, Știri externe
Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, încă se confruntă cu dilema desemnării unui nou ambasador britanic în Statele Unite. Până în prezent, el a discutat cu trei candidați. 

Postul de ambasador al SUA a devenit vacant în primăvară, după ce Peter Mandelson a fost concediat pentru că nu a dezvăluit amploarea legăturilor sale cu finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

Candidații pentru postul de ambasador al Regatului Unit în SUA

Potrivit The Guardian ,  candidații sunt:

  • Varun Chandra, consilier de afaceri care l-a ajutat la încheierea negocierilor cu Trump privind noul acord comercial;
  • Christian Turner, diplomat de profesie, fost înalt comisar în Pakistan,  ambasador britanic la ONU;
  • Nigel Casey, ambasadorul britanic în Rusia, fost înalt comisar în Africa de Sud și secretar privat în afaceri externe al foștilor premieri David Cameron și Theresa May.

Oricine va fi ales va căpăta un rol decisiv pe fondul tensiunilor în creștere privind Ucraina dintre Londra și Washington, în una dintre cele mai dificile perioade din istoria relațiilor angl0-americane de la Incidentul Trent din 1862.

sursa: Profimedia

Starmer încă încearcă să mențină tradiționala „Relație Specială” cu Casa Albă, dar…

Săptămâna aceasta, Starmer a discutat cu ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, despre implementarea noului acord comercial și al înțelegerilor despre transferul de tehnologii. Marea Britanie poartă o „relație specială” cu SUA de 80 ani, de la al Doilea Război Mondial încoace.

Starmer a încercat să o mențină prin apropierea de Trump cu toate că a fost testată de diferențele politice majore:  energia verde, chestiunile culturale și însăși ideologia de stânga a Partidului Laburist din care provine,  în contrast total cu ideologia național-conservatoare a Partidului Republican din care provine președintele american.  De asemenea, cei doi lideri nu își împărtășesc viziunea privind modul cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina.

Relațiile Londra-Washington DC sunt „tensionate” în privința Ucrainei

În timp ce Trump arde de nerăbdare ca războiul să înceteze, presând Ucraina să facă concesii teritoriale cu Rusia până la Crăciun,  Starmer este dispus să ajute Kievul cu instruirea militarilor ucraineni și cu furnizarea de armament de ultimă generație, precum rachetele Storm Shadow, în războiul împotriva Rusiei.

Liderii europeni, inclusiv Starmer, urmează să organizeze luni, la Berlin, discuții despre propunerea de pace mediată de SUA, pe fondul îngrijorărilor că aceasta este prea favorabilă Moscovei.  Între timp, parlamentarii britanici au criticat administrația Trump săptămâna aceasta cu privire la strategia sa de securitate națională.

Liderul american a acuzat că Europa se confruntă cu „decăderea civilizației” din cauza imigranților și a salutat influența crescândă a „partidelor patriotice europene”. Casa Albă duce o strategie de securitate națională mai „bătăioasă” de la revenirea lui Donald Trump la conducerea SUA. Președintele a amenințat că intenționează să anexeze și să transforme Canada, republica federală de la nord condusă de regele Charles al III-lea al Marii Britanii,  în „cel de-al 51-lea stat al SUA”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Rusia înarmează Belarus cu rachete Oreșnik în încercarea de a presa UE și NATO
22:12
Rusia înarmează Belarus cu rachete Oreșnik în încercarea de a presa UE și NATO
VIDEO Câinii pot lua urma cancerului, arată cele mai recente studii. Potrivit cercetătorilor americani, patrupezii pot detecta boala cu ajutorul mirosurilor specifice lăsate de diferite tipuri de cancer
22:10
Câinii pot lua urma cancerului, arată cele mai recente studii. Potrivit cercetătorilor americani, patrupezii pot detecta boala cu ajutorul mirosurilor specifice lăsate de diferite tipuri de cancer
FLASH NEWS Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023
20:36
Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023
EXTERNE Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
20:18
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
UPDATE 🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
18:27
🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
MILITAR Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
18:24
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O predicție făcută de Albert Einstein în urmă cu un secol tocmai a fost confirmată
ULTIMA ORĂ Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă”
23:55
Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă”
23:39
Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern”
23:27
Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta”
23:22
Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta”
AUTO Circuli cu trotineta în oraș? Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 2.000 de lei
23:15
Circuli cu trotineta în oraș? Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 2.000 de lei

Cele mai noi