Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, încă se confruntă cu dilema desemnării unui nou ambasador britanic în Statele Unite. Până în prezent, el a discutat cu trei candidați.

Postul de ambasador al SUA a devenit vacant în primăvară, după ce Peter Mandelson a fost concediat pentru că nu a dezvăluit amploarea legăturilor sale cu finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein.

Candidații pentru postul de ambasador al Regatului Unit în SUA

Potrivit The Guardian , candidații sunt:

Varun Chandra, consilier de afaceri care l-a ajutat la încheierea negocierilor cu Trump privind noul acord comercial;

Christian Turner, diplomat de profesie, fost înalt comisar în Pakistan, ambasador britanic la ONU;

Nigel Casey, ambasadorul britanic în Rusia, fost înalt comisar în Africa de Sud și secretar privat în afaceri externe al foștilor premieri David Cameron și Theresa May.

Oricine va fi ales va căpăta un rol decisiv pe fondul tensiunilor în creștere privind Ucraina dintre Londra și Washington, în una dintre cele mai dificile perioade din istoria relațiilor angl0-americane de la Incidentul Trent din 1862.

Starmer încă încearcă să mențină tradiționala „Relație Specială” cu Casa Albă, dar…

Săptămâna aceasta, Starmer a discutat cu ambasadorul SUA în Marea Britanie, Warren Stephens, despre implementarea noului acord comercial și al înțelegerilor despre transferul de tehnologii. Marea Britanie poartă o „relație specială” cu SUA de 80 ani, de la al Doilea Război Mondial încoace.

Starmer a încercat să o mențină prin apropierea de Trump cu toate că a fost testată de diferențele politice majore: energia verde, chestiunile culturale și însăși ideologia de stânga a Partidului Laburist din care provine, în contrast total cu ideologia național-conservatoare a Partidului Republican din care provine președintele american. De asemenea, cei doi lideri nu își împărtășesc viziunea privind modul cum s-ar putea încheia războiul din Ucraina.

Relațiile Londra-Washington DC sunt „tensionate” în privința Ucrainei

În timp ce Trump arde de nerăbdare ca războiul să înceteze, presând Ucraina să facă concesii teritoriale cu Rusia până la Crăciun, Starmer este dispus să ajute Kievul cu instruirea militarilor ucraineni și cu furnizarea de armament de ultimă generație, precum rachetele Storm Shadow, în războiul împotriva Rusiei.

Liderii europeni, inclusiv Starmer, urmează să organizeze luni, la Berlin, discuții despre propunerea de pace mediată de SUA, pe fondul îngrijorărilor că aceasta este prea favorabilă Moscovei. Între timp, parlamentarii britanici au criticat administrația Trump săptămâna aceasta cu privire la strategia sa de securitate națională.

Liderul american a acuzat că Europa se confruntă cu „decăderea civilizației” din cauza imigranților și a salutat influența crescândă a „partidelor patriotice europene”. Casa Albă duce o strategie de securitate națională mai „bătăioasă” de la revenirea lui Donald Trump la conducerea SUA. Președintele a amenințat că intenționează să anexeze și să transforme Canada, republica federală de la nord condusă de regele Charles al III-lea al Marii Britanii, în „cel de-al 51-lea stat al SUA”.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute