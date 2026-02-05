Prima pagină » Știri externe » Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc

05 feb. 2026, 16:12
În timpul celebrului jaf care a avut loc pe 19 octombrie la Muzeul Luvru, hoții au zdrobit coroana împărătesei Eugénie pentru a o putea scoate din vitrină. Ulterior, tâlharii au scăpat piesa realizată din aur, smaralde și diamante, care i-a aparținut soției lui Napoleon al III-lea, iar polițiștii sosiți atunci la fața locului au găsit-o în afara muzeului.

Muzeul Luvru a anunțat, miercuri, că piesa este „foarte grav deformată”, însă, va putea fi restaurată complet.

„Deși coroana a suferit o strivire și a fost deformată în mod semnificativ, ea și-a păstrat aproape integralitatea, ceea ce a permis restaurarea completă”, afirmă reprezentanții Luvru într-un comunicat, în care sunt publicate și fotografii care arată coroana distrusă.

În fotografiile dezvăluite de muzeu, coroana, care a fost fotografiată din mai multe unghiuri, este foarte aplatizată, „probabil din cauza presiunii suferite în timpul extragerii sale din vitrină”, reamintește Luvru.

Cele 56 de smaralde ale coroanei salvate

Extracția sa a dus la „desprinderea arcurilor coroanei, dintre care unul s-a pierdut deja în galerie”.

„Coroana prezintă inițial opt palmetele din diamante și smaralde, alternate cu opt vulturi din aur. Astăzi, doar unul dintre aceștia lipsește”, precizează muzeul.

Deși bijuteria a suferit numeroase daune, cele 56 de smaralde ale coroanei au fost salvate. Luvru precizează, de asemenea, că „din cele 1.354 de diamante, doar zece, de dimensiuni foarte mici, care împodobeau marginea bazei, lipsesc, iar nouă sunt desprinse, dar au fost păstrate”.

Pentru a asigura refacerea sa, un restaurator autorizat va fi desemnat „în urma unei proceduri de licitație”, a precizat muzeul.

„Având în vedere caracterul simbolic, dar și ineditul unei astfel de restaurări, precum și specificitatea remarcabilă a obiectului care urmează să fie restaurat”, a fost numit un comitet de experți pentru a consilia și supraveghea lucrările de restaurare.“

Prejudiciul evaluat de muzeu la 88 de milioane de euro

În total, hoții au furat opt bijuterii ale Coroanei de la Luvru, printre care diadema împărătesei, care are aproape 2.000 de diamante, și colierul din setul de safire al Mariei-Amelie, ultima regină a Franței, și al Hortensei de Beauharnais, mama lui Napoleon al III-lea. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a indicat pe 21 octombrie că prejudiciul financiar al spectaculosului furt de bijuterii a fost evaluat de conservatorul muzeului la 88 de milioane de euro.

