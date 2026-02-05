Prima pagină » Știri externe » Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud

Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud

05 feb. 2026, 15:42, Știri externe
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
Galerie Foto 4

Marina franceză a confiscat 4,25 de tone metrice de cocaină de pe o navă din Pacificul de Sud. Nava, care provenea din America Centrală și despre care se credea că se îndreaptă spre Africa de Sud, a fost interceptată în Polinezia Franceză, a precizat înaltul comisariat al țării.

Întreaga încărcătură de cocaină a fost distrusă pe mare, departe de zona economică polineziană și de zona maritimă protejată, au declarat oficialii pentru AFP. Parchetul nu a formulat acuzații pentru a nu împovăra instanța locală cu un caz de trafic de droguri care nu era destinat Polineziei Franceze, iar nava și echipajul său au fost eliberați conform dreptului internațional. Luna trecută, marina franceză a mai capturat 5 tone metrice de cocaină de pe o navă de pescuit din apropierea Polineziei Franceze, despre care se credea că se îndrepta spre Australia.

Organizația Națiunilor Unite a declarat în ultimii ani că grupurile de crimă organizată care trafichează cocaină și metamfetamină și-au extins prezența în zona Pacificului.

Recomandările autorului:

UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat

UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
16:12
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
SCANDAL Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
15:40
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“
ENERGIE Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei
15:14
Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei
CONTROVERSĂ Pisica birmaneză a lui Karl Lagerfeld și-ar putea pierde averea. Testamentul creatorului de modă a fost contestat. Cine sunt principalii beneficiari
14:54
Pisica birmaneză a lui Karl Lagerfeld și-ar putea pierde averea. Testamentul creatorului de modă a fost contestat. Cine sunt principalii beneficiari
PACE ÎN UCRAINA Uniunea Europeană finanțează războiul din Ucraina în întregime, spune ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu pentru CBS
14:11
Uniunea Europeană finanțează războiul din Ucraina în întregime, spune ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu pentru CBS
CONTROVERSĂ Cât a costat excursia de două zile a politicianului britanic Nigel Farage la Davos: Un miliardar de origine iraniană a suportat toate cheltuielile
13:59
Cât a costat excursia de două zile a politicianului britanic Nigel Farage la Davos: Un miliardar de origine iraniană a suportat toate cheltuielile
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum le-a ajutat pe reginele termite pierderea de gene
FLASH NEWS Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
16:22
Alexandru Nazare îi dă replică lui Kelemen Hunor, după propunerea UDMR de reducere a taxelor cu 50%: „Dacă nu dorim să adoptăm anumite măsuri, nu ar trebui să ni le asumăm”
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
16:09
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
EXCLUSIV Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
16:00
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
FLASH NEWS Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
15:52
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
CONTROVERSĂ Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
15:49
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
SPORT Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby
15:40
Azi începe Six Nations! Cine transmite la TV competiția de rugby

Cele mai noi

Trimite acest link pe