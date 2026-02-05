Marina franceză a confiscat 4,25 de tone metrice de cocaină de pe o navă din Pacificul de Sud. Nava, care provenea din America Centrală și despre care se credea că se îndreaptă spre Africa de Sud, a fost interceptată în Polinezia Franceză, a precizat înaltul comisariat al țării.

Întreaga încărcătură de cocaină a fost distrusă pe mare, departe de zona economică polineziană și de zona maritimă protejată, au declarat oficialii pentru AFP. Parchetul nu a formulat acuzații pentru a nu împovăra instanța locală cu un caz de trafic de droguri care nu era destinat Polineziei Franceze, iar nava și echipajul său au fost eliberați conform dreptului internațional. Luna trecută, marina franceză a mai capturat 5 tone metrice de cocaină de pe o navă de pescuit din apropierea Polineziei Franceze, despre care se credea că se îndrepta spre Australia.

Organizația Națiunilor Unite a declarat în ultimii ani că grupurile de crimă organizată care trafichează cocaină și metamfetamină și-au extins prezența în zona Pacificului.

