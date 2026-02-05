Boom-ul energiei regenerabile al Chinei: Beijingul a investit 2,2 trilioane de dolari în energia verde, comparabil cu PIB-ul Braziliei sau al Canadei

Industriile de energie verde din China au determinat peste 90% din creșterea investițiilor țării în anul 2025, ceea ce face ca aceste sectoare să fie mai mari decât majoritatea economiilor lumii. Pentru a doua oară în decurs de doar trei ani, fabricarea, instalarea și exportul de baterii, mașini electrice, energie solară, eoliană și tehnologii conexe au reprezentat peste o treime din creșterea economică a Chinei, arată The Guardian.

Analiza realizată de Centrul pentru Cercetare în Domeniul energiei și Aerului Curat a constatat că valoarea reală a sectoarelor de energie curată din China aproape s-a dublat în perioada 2022-2025. Doar anul trecut, acest sector a generat o cifră de afaceri de 15,4 trilioane de yuani ( aproximativ 2,2 trilioane de dolari), comparabil cu PIB-ul Braziliei sau Canadei. Această sumă reprezintă 11,4% din PIB-ul Chinei, în creștere cu 7,3% față de anul 2022.

Energia verde, unul din principalele motoare al economiei chineze

China a devenit din ce în ce mai dependentă de aceste sectoare. Fără acest sector, liderii de la Beijing nu și-ar fi atins obiectivul de creștere anuală de 5%. Cea mai mare parte a producției este utilizată pentru a satisface cererea internă pentru o implementare a energiei eoliene și solare. Cea mai mare investiție a Chinei din anul 2025 a fost în sectorul bateriilor.

Dacă cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume continuă să se îndepărteze de combustibilii fosili în această viteză, va atinge în curând – sau probabil că a atins deja – vârful emisiilor de carbon, ceea ce ar marca un punct de cotitură la nivel global, se arată în raport. Pasul mare către energia verde a Chinei este încetinit de industria cărbunelui, care rămâne un pilon important în economia chineză. Lucrurile ar putea avea o abordare mai clară luna viitoare, când Beijingul va face public următorul plan cincinal.

