Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a acordat recent un interviu pentru CBS News, în care a discutat despre dinamica relațiilor dintre Statele Unite, rolul Poloniei în NATO, dar I negocierile secrete ruso-americane privind Ucraina. În cadrul acestui interviu, Radosław Sikorski a precizat că, în prezent, Uniunea Europeană finanțează în întregime războiul din Ucraina, deoarece finanțarea americană s-a încheiat anul trecut, în ianuarie.

„Noi, ca Europa, am contribuit deja mult mai mult la efortul de a susține Ucraina. Și acum finanțăm războiul în întregime. Finanțarea SUA s-a încheiat în ianuarie anul trecut. Așadar, am cheltuit aproximativ 200 de miliarde și am acordat 90 de miliarde pentru a susține Ucraina în următorii doi ani. SUA furnizează informații și impunem sancțiuni împreună, ceea ce e important. Iar acum SUA sunt angajate într-o inițiativă diplomatică, despre care sperăm că va avea succes”, a spus Sikorski pentru CBS News.

Finanțarea Ucrainei de către Statele Unite a suferit schimbări radicale odată cu revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump. Bugetul apărării pentru anul fiscal 2026 (NDAA), semnat de Trump în decembrie 2025, alocă Ucrainei doar 400 de milioane de dolari anual prin Inițiativa de Asistență pentru Securitate a Ucrainei (USAI). Spre comparație, pachetul aprobat în aprilie 2024 sub administrația Biden era de 60,8 miliarde de dolari.

Donald Trump a pus capăt aproape în întregime finanțării Kievului și a cerut în repetate rânduri ca Europa să „egalizeze” contribuțiile, susținând că țările europene sunt mult mai afectate de conflict și ar trebui să suporte grosul cheltuielilor. Președintele american a condiționat continuarea oricărei forme de sprijin pentru Kiev de acceptarea unui plan de încetare a focului. În același timp, a avertizat că Ucraina ar putea pierde complet accesul la armamentul american dacă refuză negocierile.

Recomandările autorului: