05 feb. 2026, 15:40, Știri externe
Scandalul Epstein zguduie Marea Britanie. Premierul Starmer își cere scuze victimelor: „Îmi pare rău că l-am numit pe Mandelson ambasador în SUA“

Primul ministrul britanic, Keir Starmer, și-a cerut scuze, joi, victimelor infractorului sexual american Jeffrey Epstein. Starmer a spus că regretă numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite și pentru că „a crezut minciunile acestuia”, relatează Sky News.

„Victimele lui Epstein au trăit o traumă pe care majoritatea dintre noi abia o putem înțelege și au fost nevoite să o retrăiască iar și iar. Au văzut cum responsabilitatea a fost amânată și, de prea multe ori, le-a fost refuzată. Vreau să spun asta: îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce vi s-a făcut. Îmi pare rău că atât de mulți oameni cu putere v-au dezamăgit. Îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson și l-am numit, și îmi pare rău că și acum sunteți nevoiți să urmăriți din nou această poveste desfășurându-se în public.”, a declarat premierul britanic.

El a adăugat: „Dar vreau să mai spun și asta: în această țară nu vom întoarce privirea. Nu vom ridica din umeri și nu vom permite celor puternici să trateze justiția ca pe ceva opțional. Vom căuta adevărul. Vom apăra integritatea vieții publice și vom face tot ce ne stă în putință și în interesul justiției. Pentru a ne asigura că se dă socoteală. Asta așteaptă publicul. Asta merită victimele și asta voi face.”

Peter Mandelson a fost demis din funcţia de ambasador al Marii Britanii la Washington în septembrie, după ce au apărut e-mailuri care arătau că i-a trimis mesaje de susţinere lui Epstein în timp ce finanţistul era acuzat de solicitare de favoruri sexuale de la o minoră în 2008.

Luna trecută, Mandelson a declarat că a greşit continuând să colaboreze cu Epstein şi a prezentat scuze „fără echivoc” victimelor lui Epstein.

În momentul în care Mandelson a fost numit ambasador al SUA în decembrie 2024, era de notorietate publică faptul că acesta menținuse o prietenie cu Epstein după condamnarea sa pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră.

În 2023, Financial Times a publicat mai multe e-mailuri care sugerau că acesta ar fi stat la conacul lui Epstein din Manhattan în 2009, în timp ce finanțatorul se afla în închisoare.

Premierul a declarat că Mandelson a fost întrebat direct despre natura relației sale cu Epstein înainte de a fi numit ambasador, dacă a rămas la domiciliul său după condamnare și dacă a acceptat cadouri și ospitalitate din partea acestuia.

„Informațiile disponibile acum arată clar că răspunsurile pe care le-a dat au fost minciuni”, a spus el. „L-a portretizat pe Epstein ca pe cineva pe care abia îl cunoștea.” „Și când a devenit clar că nu era adevărat, l-am concediat.”

Peter Mandelson a demisionat și din Camera Lorzilor. Plecarea lui Mandelson a fost anunţată de preşedintele Camerei Lorzilor, ceea ce înseamnă că, începând de miercuri (4 februarie n.r.), acesta nu mai este membru al Camerei, deşi îşi va păstra titlul de lord, care poate fi retras numai printr-un act al Parlamentului.

