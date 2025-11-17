Prima pagină » Știri externe » Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa

Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agațe portretul lângă Mona Lisa

17 nov. 2025, 15:29, Știri externe

Chiar și după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, în valoare de 88 de milioane de euro, conducerea Muzeului Luvru din Paris nu pare să ia măsurile necesare pentru a împiedica incidentele. Nici cele mai prețioase opere de artă nu sunt păzite cum trebuie, astfel că și un adolescent anonim poate ajunge cu ușurință la ele.

Drept dovadă, vinerea trecută, doi utilizatori de TikTok cunoscuți pentru farsele lor de pe rețelele de socializare, au reușit să-și agațe portretul lângă faimoasa Mona Lisa, fără a fi deranjați de agenții de pază.

Era în jurul orei 17:30 când influencerii belgieni Neal și Senne – care au peste 48.000 de urmăritori pe TikTok – au intrat în Muzeul Luvru printre ceilalți vizitatori. Ajunși în prestigioasa Salle des États de la primul etaj al Muzeului, s-au strecureat printre vizitatori și și-au agățat tabloul printre colecția de picturi venețiene din secolul al XVI-lea, înainte de a pleca fără a fi opriți de agenții de pază.

Cele două staruri din online au reușit chiar să filmeze tot procesul, pentru a-l împărtăși cu urmăritorii lor.

„A doua zi, am primit un mesaje în care oamenii ne spuneau că tabloul era încă acolo. Nu am primit alte informații, am plecat cât de repede am putut”, au declarat cei doi adolescenți, Neal și Senne, pentru BFMTV.

Un plan cu piese Lego, pus la punct de doi adolescenți

Pentru a evita să stârnească suspiciuni din partea paznicilor de la intrare, cei doi utilizatori TikTok au pus la punct un plan dinainte.

„Știam că măsurile de securitate vor fi stricte, așa că am făcut o ramă Lego pe care am putut-o detașa și reatașa în interior. Am pus toate piesele într-o pungă de cumpărături”, a explicat Senne pentru BFMTV.

Câteva minute mai târziu, trucul a fost făcut. Adolescenții au trecut de controlul de securitate, au traversat coridoarele celebrului muzeu și și-au îndeplinit provocarea făcându-și poze pe parcurs.

Aproape o lună de la jaful de la Luvru

La aproape o lună după spectaculosul jaf de la Luvru, de pe 19 octombrie, această glumă distribuită pe rețelele de socializare a reaprins îngrijorările cu privire la problemele de securitate de la Muzeul Luvru.

Într-un raport publicat pe 6 noiembrie, Curtea de Conturi a Franței a denunțat deficiențele de securitate ale muzeului, subliniind prezența unui număr prea mic de camere de supraveghere și „întârzierea” cu care au fost puse în funcțiune echipamentele de securitate.

Muzeul Luvru „a prioritizat operațiunile vizibile și atractive în detrimentul întreținerii și renovării clădirilor și instalațiilor tehnice, în special a sistemelor de siguranță și securitate”, a scris Curtea de Conturi.

Duminică, 19 octombrie, patru spărgători au reușit să fure Bijuteriile Coroanei din Galeria Apollo de la Luvru. Deși bijuteriile, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, nu au fost încă recuperate, șapte suspecți au fost arestați, inclusiv cei doi bărbați acuzați de „furt organizat” și „conspirație criminală”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Jaful de la Luvru: Cine este „detectivul” misterios și elegant, fotografiat lângă polițiști în ziua spargerii. Imaginea lui a făcut înconjurul lumii

Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi

Citește și

