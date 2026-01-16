Prima pagină » Știri externe » Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel

16 ian. 2026, 10:38
Când lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a pășit, joi, în Casa Albă, a adus cu ea cadoul pe care președintele american Donald Trump îl râvnea de multă vreme: medalia Premiului Nobel pentru Pace. Machado a câștigat premiul, anul trecut, pentru campania sa în favoarea unei democrații mai puternice în Venezuela. Acum, ea a lăsat medalia la Casa Albă, în speranța că acest gest i-ar putea aduce ceva mult mai valoros: sprijinul SUA în lupta pentru conducerea Venezuelei în viitorul post-Maduro, realatează CNN. Potrivit sursei citate, acest „sprijin“ nu pare să vină prea curând pentru Maria Corina.

În această dimineață, Casa Albă a publicat o fotografie a lui Donald Trump cu medalia Premiului Nobel pentru Pace, pe care i-a „înmânat-o” María Corina Machado.

Imaginea îl arată pe președinte, alături de Machado, ținând în mână o placă mare cu ramă aurie, care părea gata de a fi agățată pe perete. Aceasta conținea medalia și dedicația: „Prezentată ca simbol personal al recunoștinței din partea poporului venezuelean, în semn de apreciere pentru acțiunea principială și decisivă a președintelui Trump de a asigura o Venezuela liberă”.

„A fost o mare onoare să o întâlnesc, astăzi, pe María Corina Machado din Venezuela. Este o femeie minunată, care a trecut prin atâtea. Maria mi-a oferit Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Un gest minunat de respect reciproc”, a postat Trump pe Truth Social.

Centrul Nobel pentru Pace din Oslo a reiterat prompt că premiile nu pot fi transferate

Comitetul Nobel din Norvegia și Centrul Nobel pentru Pace au subliniat promt că, deși o medalie fizică poate fi transferată unei alte persoane și a fost, în mod tradițional, împrumutată sau licitată, la fel ca în cazul laureaților din trecut, precum Dmitri Muratov, titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate fi revocat, partajat sau transferat odată acordat. O postare a Centrului Nobel pentru Pace de pe platforma de socializare X a menționat designul tradițional al medaliei și a reiterat faptul că Premiul Nobel rămâne legat permanent de câștigătorul inițial.

„O medalie poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, a declarat comitetul pe X.

În timp ce părăsea reședința președintelui american, lidera opoziției venezuelene a fost fotografiată, la rândul ei, ținând în mână doar o geantă cu sigla Trump. Machado este una dintre cele două personalități care se luptă pentru conducerea Venezuelei post-Maduro. Trump a numit-o pe fosta vicepreședintă a lui Maduro, Delcy Rodriguez, în funcția de președinte interimar, chiar dacă aceasta a fost mult timp membră a regimului. Totuși, Machado a prezentat o viziune optimistă asupra întâlnirii sale, numind-o „istorică” și „extraordinară”.

Ea a adăugat că administrația Trump a înțeles necesitatea de a reconstrui instituțiile și de a proteja drepturile omului și libertatea de exprimare, precum și necesitatea unui „proces electoral nou și autentic” pentru a încuraja venezuelenii să se întoarcă în țara lor. Ea a insistat, de asemenea, că Venezuela are deja un președinte ales: Edmundo González, candidatul opoziției recunoscut anterior de SUA după alegerile contestate din 2024.

În ciuda sprijinului acordat anterior de Washington lui Machado și González, Trump nu s-a alăturat opoziției după capturarea lui Maduro. În schimb, el și-a acordat sprijinul lui Rodriguez – o mișcare care a uimit multe personalități anti-Maduro. În ciuda tonului optimist al lui Machado, rămâne neclar ce a obținut ea, dacă a obținut ceva, în afară de o ședință foto și o geantă oficială cu cadouri, gravată cu semnătura lui Trump, scrie CNN.

