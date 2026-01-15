Trump ia masa la Casa Albă cu liderul opoziției din Venezuela care i-a „suflat” Nobelul. De ce María Corina Machado mizase pe Trump

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace, se va întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, precum și cu senatori americani în această după amiază.

Întâlnirea are loc după capturarea fostului dictator venezuelean Nicolas Maduro de către forțele SUA. Donald Trump a lăudat-o pe Machado, dar spune că nu o dorește ca viitor lider și s-a autoproclamat „președintele interimar al Venezuelei”, deși la ora actuală este vicepreședinta Delcy Rodriguez cea care ocupă poziția de noul șef al statului până la organizarea alegerilor.

Președintele Trump se va întâlni cu Machado la 12:30, ora locală a Coastei de Est. Cei doi vor purta disucții despre viitorul Venezuelei de după capturarea lui Nicolas Maduro.

Lidera opoziției a spus că-i dedică Premiul Nobel pentru Pace președintelui american după ce acesta s-a lăudat că a „încheiat opt războaie”.

