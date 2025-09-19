Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor.
„Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza este total contraproductivă și, trebuie să spun, un eșec”, a afirmat Macron.
Președintele Franței și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, considerând-o „cea mai bună modalitate de a izola gruparea Hamas”, condamnând ferm ofensiva din Fâșia Gaza.
„Recunoașterea unui stat palestinian înseamnă pur și simplu decizia de a exprima perspectiva legitimă a poporului palestinian, iar ceea ce îndură astăzi nu are nicio legătură cu gruparea Hamas”, a justificat Macron.
De asemenea, Emmanuel Macron a pledat pentru planul său, argumentând că va fi un „proces” menit să „declanșeze o serie de noi comportamente și angajamente”. Adunarea Generală a ONU a adoptat deja planul care prevede excluderea mișcării islamiste Hamas de la orice viitoare guvernare.
„Așadar recunoaștere unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, care nu dorește să adopte o soluție a două state, a explicat președintele Franței, potrivit BFMTV.
Macron a mărturisit că s-a oferit să viziteze Israelul înainte de întâlnirea de la New York de săptămâna viitoare, dar a fost refuzat de autoritățile israeliene. Președintele a insistat că dorește să continue „colaborarea” cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe care îl „respectă”.
Macron nu a adus în discuție planul său de impunere a unor sancțiuni economice împotriva Israelului, în cazul în care statul ar continua ofensiva pe teritoriul palestinian.
