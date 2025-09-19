Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, joi, că Israelul își „distruge complet imaginea și credibilitatea” în fața comunității internaționale, din cauza operațiunilor militare desfășurate pe teritoriul Fâșiei Gaza, care s-au soldat cu numeroase victime din rândul civililor.

„Israelul a obținut rezultate unice în materie de securitate, dar desfășurarea acestui tip de operațiune în Fâșia Gaza este total contraproductivă și, trebuie să spun, un eșec”, a afirmat Macron.

Președintele Franței și-a apărat decizia de a recunoaște un stat palestinian, considerând-o „cea mai bună modalitate de a izola gruparea Hamas”, condamnând ferm ofensiva din Fâșia Gaza.

„Recunoașterea unui stat palestinian înseamnă pur și simplu decizia de a exprima perspectiva legitimă a poporului palestinian, iar ceea ce îndură astăzi nu are nicio legătură cu gruparea Hamas”, a justificat Macron.

De asemenea, Emmanuel Macron a pledat pentru planul său, argumentând că va fi un „proces” menit să „declanșeze o serie de noi comportamente și angajamente”. Adunarea Generală a ONU a adoptat deja planul care prevede excluderea mișcării islamiste Hamas de la orice viitoare guvernare.

Macron vrea să continue colaborarea cu Netanyahu

„Așadar recunoaștere unui stat palestinian este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”, care nu dorește să adopte o soluție a două state, a explicat președintele Franței, potrivit BFMTV.

Macron a mărturisit că s-a oferit să viziteze Israelul înainte de întâlnirea de la New York de săptămâna viitoare, dar a fost refuzat de autoritățile israeliene. Președintele a insistat că dorește să continue „colaborarea” cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, pe care îl „respectă”.

Macron nu a adus în discuție planul său de impunere a unor sancțiuni economice împotriva Israelului, în cazul în care statul ar continua ofensiva pe teritoriul palestinian.

Foto: Profimedia

