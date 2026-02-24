Nicușor Dan: Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru a marca patru ani de la începerea războiului din Ucraina, în care a precizat că, momentul va fi marcat prin iluminarea Palatul Cotroceni în culorile drapelului ucrainean. Oficialul a publicat și o imagine în care se află alături de Volodimir Zelenski.

„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”

Nicușor Dan și-a reafirmat sprijinul față de Ucraina și a subliniat că un acord de pace trebuie să ofere garanții de securitatea pentru evitarea unei noi ofensive.

„În urmă cu patru ani, unul dintre cele mai teribile scenarii pentru Europa devenea realitate. Rusia a atacat Ucraina, declanșând un război fără milă împotriva unei națiuni care a refuzat să se lase înfrântă. De atunci, Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului nostru continent, cu un curaj și o rezistență admirabile.

Familii destrămate, drame inimaginabile, vieți pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii și eforturi uriașe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, susținem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condițiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict”, a afirmat Nicușor Dan.

„Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean”

„Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa. Oricine amenință cetățenii noștri trebuie să știe că forța noastră stă în unitate. Iar Uniunea Europeană devine tot mai puternică și mai solidară.

Pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat în culorile drapelului ucrainean”, a declarat Nicușor Dan, în postarea care însoțește poza cu președintele Zelenski.

1,8 milioane de militari, uciși pe frontul din Ucraina

Războiul din Ucraina s-a transformat într-unul de uzură, iar Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington a publicat un studiu cutremurător.

Numărul soldaților ruși și ucraineni uciși, răniți sau dispăruți în cei aproape patru ani de război este pe cale să ajungă la două milioane până în această primăvară, pe măsură ce atacurile Rusiei asupra Ucranei continuă.

Aproape 1,2 milioane de soldați ruși și aproape 600.000 de soldați ucraineni au fost uciși, răniți sau sunt dispăruți, ceea ce înseamnă că dureroasa cifră totală a victimelor – pentru ambele țări – ajunge la aproape 1,8 milioane.

Pe întreaga durată a războiului, cifrele pierderilor de vieți omenești au fost dificil de stabilit, din cauză că Rusia subestimează, permanent, numărul morților și răniților, iar Ucraina, la rândul ei, nu dezvăluie cifre oficiale.

FOTO: Facebook.

