Prima pagină » Știri externe » Macron „ia act” de demiterea lui François Bayrou și va numi un SUCCESOR „chiar în următoarele zile”

08 sept. 2025, 21:45, Știri externe
Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că „ia act” de căderea Guvernului condus de François Bayrou, demis în urma votului Adunării Naționale.

Președintele Franței „va numi un nou prim-ministru în următoarele zile”, a anunțat Palatul Elysée luni seara într-un comunicat.

François Bayrou își va prezenta demisia președintelui Republicii, Emmanuel Macron, marți dimineață, după ce luni seara, 364 de deputați au votat împotriva încrederii solicitate de premier, notează Le Monde.

„Președintele Republicii ia act de rezultatul votului deputaților în temeiul articolului 49.1 din Constituție. El îl va primi mâine pe prim-ministrul François Bayrou pentru a accepta demisia Guvernului său”, a scris Administrația de la Elysée, fără a oferi alte detalii.

Ministrul de Interne demisionar a cerut numirea unui prim-ministru „cât mai curând posibil”

Invitat la jurnalul de știri al postului de televiziune France 2, Bruno Retailleau a cerut numirea unui prim-ministru „cât mai curând posibil” pentru a se putea realiza un buget.

Ministru de Interne demisionar și președinte al partidului Les Républicains, Bruno Retailleau a asigurat că nu se află „în rândurile” candidaților pentru a deveni următorul prim-ministru, notează Le Figaro.

„Ceea ce contează pentru mine este să-mi servesc țara”, a continuat Retailleau, care a spus că va stabili condiții pentru participarea sa la următorul Guvern.

„Cer să se aplică politica pe care francezii o doresc, bunul simț: francezii vor mai multă securitate, mai puțină imigrație și ca efortul să fie împărtășit. Că dacă muncesc mai mult, va fi pentru a câștiga mai mult și nu pentru un stat al asistatului social”, spune el.

Retailleau a declarat, de asemenea, că partidul său nu va lua parte la un Guvern care „ar avea un membru al Partidului Socialist ca prim-ministru”.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Le Monde: Ce urmează după DEMITEREA premierului francez François Bayrou

Mediafax
