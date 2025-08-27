Macron IGNORĂ apelurile în sensul demisiei și susține asumarea răspunderii Guvernului /„Un vot de luciditate și responsabilitate”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a afirmat, miercuri, că susține în totalitate inițiativa premierului Francois Bayrou de asumare a răspunderii în Parlament pentru adoptarea reformelor fiscale.

”Este un vot de luciditate și responsabilitate. Nu trebuie să fim nici într-o fază de negare, nici într-o temere de situații catastrofale”, a declarat Emmanuel Macron cu ocazia unei reuniuni a Consiliului de Miniștri. ”Am reușit să redresăm finanțele publice în perioada 2017-2019, creând locuri de muncă și reducând impozitele. Acesta va fi un vot de constatare, nu un vot asupra bugetului, încă există posibilitatea negocierilor”, a subliniat Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro.

Conform estimărilor analiștilor francezi, există șanse mari ca Guvernul Francois Bayrou să piardă încrederea Parlamentului și să fie demis în septembrie.

”Cabinetul guvernamental intenționează să rămână combativ până pe 8 septembrie”, a declarat Sophie Primas, purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la Paris. ”Principiile economice esențiale sunt să producem mai mult și să cheltuim mai bine. Acest vot va fi pentru constatarea acestor principii, nu este un vot asupra bugetului”, a subliniat Sophie Primas.

Jean-Luc Mélenchon, liderul Partidului Franța Nesupusă (LFI), a inițiat procedurile pentru potențiala demitere a președintelui Emmanuel Macron, un demers care nu a avut deloc succes în a V-a Republică. Jean-Luc Mélenchon argumentează că, în cazul demiterii premierului prin moțiune de cenzură, trebuie forțat și președintele Macron să plece.

”Trebuie să îl împiedicăm pe domnul Macron să numească a treia oară un prim-ministru care ar face aceeași politică. Iată de ce trebuie să îl demitem. Haosul este Macron”, a argumentat Jean-Luc Mélenchon.

La rândul său, Jean-François Copé unul dintre liderii partidului Republicanii, a solicitat demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul crizei politice și economice din Franța.

