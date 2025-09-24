Macron îl avertizează pe Trump împotriva aplicării unei soluții militare în FÂȘIA GAZA/ Gruparea Hamas respinge acuzațiile președintelui american

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a avertizat pe omologul său american, Donald Trump, că o soluție militară „nu va funcționa” pentru a învinge gruparea islamistă Hamas în Fâșia Gaza.

„Israelienii i-au ucis pe principalii lideri ai grupării Hamas. Funcționează. Este o mare realizare, dar în același timp, aveți tot atâția luptători Hamas ca în prima zi. Deci nu funcționează să desființăm Hamas. Nu este calea corectă de urmat. Așadar, avem nevoie de un proces corespunzător”, a avertizat Macron.

Pe de altă parte, gruparea militantă Hamas a respins acuzația președintelui Donald Trump, conform căreia mișcarea islamistă blochează eforturile pentru a ajunge la un armistițiu în Fâșia Gaza.

„Hamas nu a fost niciodată un obstacol în calea ajungerii la un acord de armistițiu în Fâșia Gaza. Administrația americană, mediatorii și întreaga lume știu că acest criminal de război Netanyahu este singurul care obstrucționează toate încercările de a ajunge la un acord”, a transmis gruparea Hamas într-un comunicat.

Donald Trump a declarat, în cadrul discursului său de la tribuna ONU, că gruparea islamistă Hamas refuză să elibereze ostaticii deținuți în Fâșia Gaza sau să accepte vreun armistițiu.

Macron va lua măsuri în cazul unor acțiuni de represalii din partea Israelului

Macron a anunțat, luni, în cadrul Adunării Generale a ONU, că Franța recunoaște oficial un stat palestinian.

„Ziua în care va fi creat statul Palestina va fi ziua în care Israel îl va recunoaște. În acest moment, ceea ce am obținut de la toți liderii din regiune a fost recunoașterea statului Israel. Mai mulți au spus acest lucru la tribună, inclusiv Indonezia, care astăzi nu recunoaște Israelul. Nu se va întâmpla peste noapte”, a recunoscut Macron, citat de cotidianul Le Monde.

De asemenea, Emmanuel Macron a anunțat că va respinge orice acțiune de represalii din partea Israelului, care ar fi provocată de recunoașterea unui stat palestinian de către Franța.

„Suntem pregătiți. Am planificat toate opțiunile posibile, ceea ce înseamnă că nu vom rămâne niciodată inerți. Noi doar planificăm lucrurile și vom apăra întotdeauna interesele Franței, oriunde ar fi reprezentată”, a subliniat președintele Franței.

Foto: Profimedia

