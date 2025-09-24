Prima pagină » Știri externe » Președintele francez respinge „standardele duble” în materie de pace/ MACRON salută noua poziție a lui TRUMP cu privire la războiul din Ucraina

24 sept. 2025, 08:57, Știri externe
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărat, marți, „multilateralismul eficient”, respingând „standardele duble” în materie de pace, cu ocazia discursului său la tribuna ONU.

„Trăim într-un moment paradoxal și avem nevoie mai mult ca niciodată să restabilim spiritul de cooperare care a prevalat acum 80 de ani” la înființarea ONU, a declarat Macron, avertizând asupra „riscului de a vedea legea celui mai puternic” și „egoismul câtorva state triumfând”.

În urma celei mai recente critici din parte președintelui SUA, Donald Trump, Macron a rostit un discurs de 30 de minute la New York, apărând „multilateralismul eficient”.

„Cei mai mari critici ai ONU sunt cei care vor să schimbe regulile jocului, încrezători în dominația lor și mai interesați să împartă lumea decât să găsească compromisurile necesare pentru binele comun”, a acuzat președintele francez.

Macron și-a justificat eforturile diplomatice în sprijinul Ucrainei și recunoașterea unui stat palestinian, proclamată luni la același pupitru.

„Tocmai pentru că respinge standardele duble, Franța este, de asemenea, angajată față de Ucraina, așa cum este și pentru pacea în Orientul Mijlociu”, a explicat liderul francez, cerând eliberarea ostaticilor și încetarea atacurilor asupra Fâșiei Gaza.

Macron va purta o discuție „decizivă” cu președintele Iranului

De asemenea, Macron a salutat schimbarea de poziție a lui Trump, care a anunțat că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.

„Mă bucur să văd că președintele american crede în capacitate Ucrainei nu doar de a rezista, ci și de a-și afirma drepturile alături de noi”, a insistat Macron, potrivit France24.

Președintele Franței se va întâlni, miercuri, cu omologul său iranian, Massoud Pezeshkian, în cadrul Adunării Generale a ONU, pentru a discuta problema programului nuclear al Teheranului.

„Următoarele ore vor fi decisive. Fie Iranul face un gest, se reangajează pe o cale de pace și responsabilitate, fie va trebui să se aplice sancțiuni”, a avertizat Emmanuel Macron.

Foto: Profimedia

