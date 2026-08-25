Premierul britanic Andy Burnham spune că intenționează să meargă la New York în septembrie pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să permită Ucrainei accesul la rachete interceptoare Patriot.

Burnham a făcut declarația într-un interviu acordat Bloomberg, luni seară, la Kiev, în timpul primei sale vizite externe de la preluarea funcției de premier. El a spus că este „nerăbdător” să ajungă la New York în septembrie, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

„Nu am confirmat încă pe deplin detaliile, dar este probabil să merg”, a declarat Burnham.

O eventuală vizită în SUA ar fi prima a lui Burnham de la preluarea mandatului, pe 20 iulie 2026.

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Planul lui Andy Burnham: Lobby direct la Donald Trump pentru rachete Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită de mai mult timp Statelor Unite și aliaților europeni să contribuie la refacerea stocurilor de rachete interceptoare Patriot, care sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

Zelenski a declarat recent că Ucraina are nevoie de aproximativ 300 de rachete Patriot pentru perioada de iarnă, atunci când se așteaptă ca Rusia să își intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și a marilor orașe. El a afirmat anterior că, dacă Kievul ar putea achiziționa 5% din stocul de rachete Patriot al SUA, ar reuși să supraviețuiască iernii, iar dacă ar putea achiziționa 10%, ar putea distruge toate rachetele balistice ale Rusiei.

Burnham a spus că a plecat de la Kiev „foarte optimist” că problema deficitului de rachete interceptoare poate fi rezolvată. El a admis însă că este nevoie de mai multe țări și de negocieri complexe.

„Probabil va fi o soluție care implică multe niveluri și multe negocieri”, a spus premierul britanic, potrivit Bloomberg.

Liderii europeni ar putea discuta cu Trump la New York

Burnham a indicat că liderii europeni iau în calcul organizarea unei noi reuniuni a „Coaliției celor dispuși” în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Scopul ar fi găsirea unor soluții pentru suplimentarea apărării aeriene a Ucrainei, inclusiv prin obținerea unor rachete interceptoare americane și mobilizarea stocurilor disponibile în alte țări.

Premierul britanic a subliniat că Marea Britanie nu deține rachetele Patriot pe care le solicită Ucraina, dar consideră că alte state europene ar putea contribui la acest efort.

„Există alți actori care ar putea contribui la acest efort și asupra cărora avem influență. Probabil va fi o soluție care implică multe niveluri și multe negocieri”, a afirmat Burnham.

Rachetele SCALP, asamblate direct pe teritoriul Ucrainei

Vizita lui Burnham la Kiev a venit și cu un anunț important privind industria militară ucraineană.

Prim-ministrul britanic va permite Ucrainei accesul la informații clasificate privind componentele britanice ale rachetei cu rază lungă de acțiune, denumită SCALP, permițând Kievului să asambleze racheta de croazieră pe teritoriul Ucrainei.