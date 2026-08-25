Prima pagină » Știri externe » Noul premier al Marii Britanii vrea să meargă în SUA pentru a-l convinge pe Trump să vândă arme Ucrainei

Noul premier al Marii Britanii vrea să meargă în SUA pentru a-l convinge pe Trump să vândă arme Ucrainei

Noul premier al Marii Britanii vrea să meargă în SUA pentru a-l convinge pe Trump să vândă arme Ucrainei
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul britanic Andy Burnham spune că intenționează să meargă la New York în septembrie pentru a-l convinge pe președintele american Donald Trump să permită Ucrainei accesul la rachete interceptoare Patriot.

Burnham a făcut declarația într-un interviu acordat Bloomberg, luni seară, la Kiev, în timpul primei sale vizite externe de la preluarea funcției de premier. El a spus că este „nerăbdător” să ajungă la New York în septembrie, cu ocazia Adunării Generale a ONU.

„Nu am confirmat încă pe deplin detaliile, dar este probabil să merg”, a declarat Burnham.

O eventuală vizită în SUA ar fi prima a lui Burnham de la preluarea mandatului, pe 20 iulie 2026.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Planul lui Andy Burnham: Lobby direct la Donald Trump pentru rachete Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită de mai mult timp Statelor Unite și aliaților europeni să contribuie la refacerea stocurilor de rachete interceptoare Patriot, care sunt esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

Zelenski a declarat recent că Ucraina are nevoie de aproximativ 300 de rachete Patriot pentru perioada de iarnă, atunci când se așteaptă ca Rusia să își intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și a marilor orașe. El a afirmat anterior că, dacă Kievul ar putea achiziționa 5% din stocul de rachete Patriot al SUA, ar reuși să supraviețuiască iernii, iar dacă ar putea achiziționa 10%, ar putea distruge toate rachetele balistice ale Rusiei.

Burnham a spus că a plecat de la Kiev „foarte optimist” că problema deficitului de rachete interceptoare poate fi rezolvată. El a admis însă că este nevoie de mai multe țări și de negocieri complexe.

„Probabil va fi o soluție care implică multe niveluri și multe negocieri”, a spus premierul britanic, potrivit Bloomberg.

Liderii europeni ar putea discuta cu Trump la New York

Burnham a indicat că liderii europeni iau în calcul organizarea unei noi reuniuni a „Coaliției celor dispuși” în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Scopul ar fi găsirea unor soluții pentru suplimentarea apărării aeriene a Ucrainei, inclusiv prin obținerea unor rachete interceptoare americane și mobilizarea stocurilor disponibile în alte țări.

Premierul britanic a subliniat că Marea Britanie nu deține rachetele Patriot pe care le solicită Ucraina, dar consideră că alte state europene ar putea contribui la acest efort.

„Există alți actori care ar putea contribui la acest efort și asupra cărora avem influență. Probabil va fi o soluție care implică multe niveluri și multe negocieri”, a afirmat Burnham.

Rachetele SCALP, asamblate direct pe teritoriul Ucrainei

Vizita lui Burnham la Kiev a venit și cu un anunț important privind industria militară ucraineană.

Prim-ministrul britanic va permite Ucrainei accesul la informații clasificate privind componentele britanice ale rachetei cu rază lungă de acțiune, denumită SCALP, permițând Kievului să asambleze racheta de croazieră pe teritoriul Ucrainei.

„Apreciem faptul că poziția Regatului Unit rămâne neschimbată,  sprijin deplin pentru Ucraina și apărarea noastră”, a declarat Zelenski într-o postare pe X luni seara, în care a prezentat discuțiile sale cu Burnham.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
20:42
Germania se îndreaptă spre cea mai puternică creștere a PIB-ului din ultimii 4 ani. Ce a repornit „motorul” Europei în 2026 și care este efectul asupra României
FLASH NEWS China amenință cu represalii dacă SUA intervine în comerțul cu Iranul
20:40
China amenință cu represalii dacă SUA intervine în comerțul cu Iranul
ECONOMIE Canada ripostează în războiul comercial cu SUA și introduce taxe de până la 50% pentru sute de produse americane
20:35
Canada ripostează în războiul comercial cu SUA și introduce taxe de până la 50% pentru sute de produse americane
FLASH NEWS Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală
20:24
Mașină plină cu teancuri de bani, interceptată în centrul Kievului. Poliția ucraineană a destructurat o vastă rețea de evaziune fiscală
ULTIMA ORĂ Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim
20:01
Donald Trump anunță deminarea completă a Strâmtorii Ormuz și amenință Teheranul cu distrugerea oricărei nave care perturbă transportul maritim
FLASH NEWS Rusia a început să achiziționeze benzină dintr-o țară NATO. Penuria de combustibil a făcut Moscova să caute noi surse peste graniță
19:28
Rusia a început să achiziționeze benzină dintr-o țară NATO. Penuria de combustibil a făcut Moscova să caute noi surse peste graniță
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Cum ar fi încercat Ilie Bolojan să salveze mandatul de primar al lui Dominic Fritz
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Un satelit cât o valiză ar putea detecta primul semnal cosmic dinaintea apariției stelelor
EXCLUSIV Mihai Tudose, comentarii devastatoare la adresa lui Bolojan. „Se bucură de ce pățește Fritz. Vrea să-i ia partidul”
21:12
Mihai Tudose, comentarii devastatoare la adresa lui Bolojan. „Se bucură de ce pățește Fritz. Vrea să-i ia partidul”
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
21:10
Bolojan spune că este posibil să fie chemat la DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Omul de afaceri a fost în biroul său de premier
MARIUS TUCĂ SHOW Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
21:01
Generalul (R) Virgil Bălăceanu susține că drona marină de lângă Neptun Deep ar putea fi ucraineană. Ce argumente aduce generalul NATO?
EXCLUSIV Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
20:43
Surse: Tensiuni în tabăra AUR înainte de votul crucial de mâine, pe legea ANI. Petrişor Peiu ar fi ameninţat cu demisia din partid şi forţează o trântire a legii integrităţii
NEWS ALERT Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
19:59
Record de incidente cu drone la granița României în 2026. Numărul pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian s-a triplat față de anul trecut
INEDIT Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape
19:47
Uită de civilizația Egiptului Antic. Oamenii de știință au descoperit o lume mult mai veche, îngropată în deșertul din nordul Africii, de peste 70 de milioane de ani, când zona aridă de azi era complet acoperită de ape

Cele mai noi

Trimite acest link pe