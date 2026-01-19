Președintele Emmanuel Macrona respins invitația din partea omologului său american privind aderarea Franței la Consiliul Păcii. Trump intenționează să creeze o alternativă controversată la ONU după ce a anunțat că va scoate SUA din OMS, UNESCO și UNRWA.

Însă, statutul de membru permanent nu este oferit gratuit. Fiecare țară trebuie să plătească o taxă de 1 miliard de dolari pentru a intra în „clubul păcii” al președintelui Trump. Președintele american a spus că a creat „Consiliul Păcii” pentru a avea „puteri sporite” în stabilirea unui guvern de tranziție în Fâșia Gaza, informează Politico.

De ce Franța respinge invitația președintelui Trump?

Liderul francez a respins invitația lui Trump, iar ministrul francez de Externe Jean-Noel Barrot și-a exprimat îngrijorarea, avertizând că numai Trump aprobă care țară membră participă și care nu pe anumite chestiuni. Barrot a spus că numai Trump își va alege propriul succesor pentru funcția de șef al Consiliului Păcii și că poate respinge deciziile, chiar dacă acestea au fost votate de majoritatea membrilor.

„Consiliul acesta este total diferit de Carta Națiunilor Unite”, a spus el în timpul unui discurs adresat cadrelor universitare franceze la Paris.

„Consiliul Păcii” al lui Trump se confruntă cu o controversă separată în curs de dezvoltare cu privire la taxa pe care țările membre ar trebui să o plătească dacă doresc să rămână membri permanenți mai mult de trei ani.

„Canada se va alătura, dar nu va plăti pentru locul permanent”, a declarat prim-ministrul Mark Carney.

Polonia nu vrea ca Rusia să facă parte din Consiliul Păcii

Alți lideri s-au declarat încântați, în special președintele Poloniei Karol Nawrocki, dar a devenit ezitant când a auzit că și dictatorul rus Vladimir Putin a fost invitat. Au fost invitate și alte țări, precum România, Regatul Unit, Germania, Argentina, India, Ungaria, Egipt, Turcia, Vietnam și Arabia Saudită.

Din cadrul comitetului executiv vor face parte fostul premier britanic Tony Blair, secretarul de Stat al SUA Marco Rubio, ginerele lui Trump Jared Kushner și Ajay Banga, șeful Băncii Modiale.

