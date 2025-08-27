Prima pagină » Știri externe » Macron reafirmă sprijinul Franței pentru Republica Moldova și denunță „propaganda” RUSIEI /„Sunt minciuni, UE nu este Uniunea Sovietică”

27 aug. 2025, 21:39, Știri externe
Franța susține parcursul european al Republicii Moldova, a afirmat președintele Emmanuel Macron în cursul vizitei efectuate miercuri la Chișinău, liderul de la Paris denunțând ”propaganda” Rusiei și oferind asigurări că ”Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică.

”Împreună cu Friedrich Merz, cancelarul german, și cu premierul polonez Donald Tusk, ni s-a părut esențial să venim pentru a celebra această zi simbolică, ce marchează intrarea Republicii Moldova în era suveranității și a libertății regăsite. Transmitem împreună poporului moldovean un mesaj de respect, de prietenie, de solidaritate și de încredere în viitor”, a declarat Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

”Am venit aici cu toată transparența, pentru a vă transmite încrederea pe care o avem în viitor, pentru a transmite că Republica Moldova contează, că viitorul ei este alături de Europa și de Uniunea Europeană, are locul său și face deja parte din construcția europeană, iar drumul pe care l-ați ales, al reformelor, modernizării și curajului, trebuie să continue. Alături de partenerii europeni, Franța susține deplin opțiunea pro-europeană a Republicii Moldova, o opțiune suverană și clară. Știm că este un proces exigent pentru toate țările candidate, care necesită o mobilizare puternică, știu toate reformele pe care le-ați aplicat, implicarea, reforma justiției și modernizarea sectorială”, a subliniat președintele Franței.

Emmanuel Macron a condamnat ”războiul de agresiune” al Rusiei contra Ucrainei și ”propaganda” Kremlinului împotriva Uniunii Europene.

”În timp ce la sute de kilometri distanță de capitala dumneavoastră, continuă războiul de agresiune declanșat de Rusia contra Ucrainei, este esențial să reamintim să integrarea europeană a Republicii Moldova este o opțiune clară în favoarea păcii și a dreptului. Propaganda Kremlinului ne explică faptul că europenii vor prelungirea războiului și că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor. Este o Uniune în care fiecare decide liber dacă să intre, într-un mod suveran, iar suveranitatea tuturor este respectată. Este o Uniune a prosperității și a păcii. Uniunea Europeană nu este în niciun caz Uniunea Sovietică”, a insistat Emmanuel Macron, la finalul întâlnirii cu președintele Maia Sandu, cu Donald Tusk și Friedrich Merz.

Foto: Profimedia

Video: Vertex

