MACRON se confruntă cu critici aspre din partea foștilor săi aliați/ „Nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”

23 sept. 2025, 13:17, Știri externe
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu critici tot mai aspre din partea foștilor prim-miniștri, care denunță schimbările frecvente făcute de liderul francez și dorința acestuia de a deține controlul deplin în stat.

Foștii premieri s-au distanțat de politicile lui Macron, a cărui popularitate a scăzut semnificativ, conform sondajului de opinie Ifop-JDD. Gabriel Attal și-a afirmat în mod clar autonomia, promițând „un proiect de schimbare profundă”.

„Îmi asum responsabilitatea de a pregăti un proiect de schimbare profundă pentru deceniile următoare. Acesta trebuie văzut ca lumina de la capătul tunelului neputinței publice în care suntem cufundați, ca o speranță pentru francezi de a putea trăi mai bine”, a anunțat Attal, la mai bine de un an după ce a fost înlăturat de la putere.

De asemenea, Edouard Philippe a criticat măsurile luate de liderul francez, care nu se bazează pe o justificare concretă.

„Președintele Republicii nu a explicat niciodată cu adevărat motivele care stau la baza acestei schimbări de prim-ministru. Am fost din ce în ce mai mult prim-ministru. Acestui președinte nu-i plac prea mult prim-miniștrii și nu-și dorește un prim-ministru care ocupă mult spațiu”, a declarat Philippe.

Philippe îl acuză pe Macron că „nu respectă instituțiile statului”

Fostul premier l-a acuzat pe Emmanuel Macron că „nu respectă instituțiile statului” și ia decizii „dezastruoase”, amintind de momentul dizolvării Adunării Naționale în seara alegerilor europene din iunie 2024.

„I-a făcut țării un mare deserviciu”, a declarat Philippe, citat de cotidianul Le Figaro.

La rândul său, Gabriel Attal a descris deciziile lui Macron ca fiind „principala sursă de instabilitate politică”.

François Bayrou, numit prim-ministru în decembrie, și-a prezentat demisia președintelui francez, pe 9 septembrie, după ce a pierdut votul de încredere de luni cu 194 de voturi pentru, și 364 voturi împotrivă.

La câteva ore după ce François Bayrou și-a predat demisia lui Emmanuel Macron, președintele l-a desemnat pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru, a anunțat Palatul Elysée.

Foto: Profimedia

