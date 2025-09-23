Imagini incredibile cu Emmanuel Macron. Președintele Franței, blocat în trafic la New York de coloana oficială a președintelui Trump. Polițiștii nu l-au recunoscut și l-au oprit pe troturar

După discursul rostit la Adunarea Națiunilor Unite (ONU), președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a văzut blocat de coloana oficială a omologului american, Donald Trump.

Mergând la pas spre ambasada Franței, după ce a pledat pentru cauza palestiniană, președintele Emmanuel Macron s-a lovit de un blocaj rutier la o intersecție din New York. Mai mult, polițiștii nu l-au recunoscut pe șeful statului francez, notează BFMTV.

„Ne pare rău, dar urmează să vină coloana oficială a președintelui Donald Trump”, i-au transmis oamenii legii.

Amuzat, Macron l-a sunat imediat pe Trump pentru a-i povesti situația.

„Cum ești? Ghici ce? Aștept la o intersecție pentru că totul este blocat pentru tine”, i-a transmis președintele francez lui Trump.

Discuția telefonică dintre cei doi șefi de stat a continuat și după eliberarea străzii. Ulterior, Macron a făcut poze cu cei care l-au recunoscut pe stradă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Franța RECUNOAȘTE existența statului palestinian /Macron: „Nimic nu justifică războiul din Gaza, a venit vremea păcii”

Macron cere eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza pentru a deschide o AMBASADĂ pe teritoriul palestinian