Macron susține Ucraina în chestiunea GARANȚIILOR de securitate: Sunt necesare. Reacția lui Zelenski: Acela va fi sfârșitul războiului

04 sept. 2025, 22:28, Știri externe
Președintele francez, Emmanuel Macron, a susținut într-o conferință de presă la Palatul Élysée, în prezența omologului ucrainean Voldomir Zelenski, faptul că viitoarele garanții vor conferi securitatea Ucrainei. 

Macron a subliniat necesitatea unui armistițiu pentru ca negocierile privind pacea dintre ruși și ucraineni să poată avansa, relatează Le Figaro.

„Întotdeauna am pledat pentru pace, însă procesul este unul sinuos. Sunt necesare garanții de securitate. În realitate, indiferent de forma sa, armistițiu sau tratat de pace. De îndată ce armele de foc se opresc, se vor desfășura garanții de securitate.

În ceea ce privește formalizarea garanțiilor, două state au spus că poate într-o zi vor trimite trupe: Franța și Lituania. Astăzi, aproximativ douăzeci de țări și-au confirmat disponibilitatea de a desfășura trupe și de a fi implicate într-o misiune de menținere a păcii”, a transmis Macron.

La rândul său, Voldomir Zelenski a sugerat că este deschis unei întâlniri cu omologul rus, dar nu în orice fel de condiții.

„O întâlnire cu Putin este necesară. Am văzut numeroase propuneri. Dar dacă vreți un exemplu nefezabil, unii mi-au sugerat să merg la Moscova. Dacă Rusia vorbește despre o întâlnire, acesta este un prim pas. Întâlnirile liderilor trebuie să aibă deja în vedere rezultatele, iar acela va fi sfârșitul războiului”, explică Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut această afirmație în contextul propunerii lansate de Vladimir Putin în timpul întâlnirii cu Trump din Alaska, în care a sugerat ca Zelenski să se deplaseze la Moscova pentru discuții.

Trump cere liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia

Președintele american Donald Trump ar fi lansat presiuni asupra partenerilor europeni de a nu mai cumpăra petrol din Rusia, arată Reuters. Liderul de la Casa Albă vrea limitarea finanțelor Kremlinului pentru a nu-și mai putea susține mașinăria de război în Ucraina.

„Donald Trump este foarte nemulțumit de achizițiile de petrol rusesc efectuate de țările membre ale Uniunii Europene”, susține Zelenski, în urma unei videoconferințe purtate cu președintele SUA și liderii europeni de la Paris.

Emmanuel Macron a reiterat sprijinul Statelor Unite, însă nu a dezvăluit în ce constau viitoarele garanții.

„Statele Unite au fost foarte clare: vor să facă parte din garanțiile de securitate. Nu voi da detalii despre ce înseamnă asta pentru a nu ne expune. Aceasta este linia noastră de apărare și cea a Ucrainei. Șefii noștri de stat major îl au și sunt pregătiți”, transmite Macron.

