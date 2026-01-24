Prima pagină » Știri externe » Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”

Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”. „Emoțiile copiilor noștri nu pot fi manipulate de platformele americane sau de algoritmii chinezi”

24 ian. 2026, 17:51, Știri externe

Emmanuel Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani „încă din anul școlar viitor”, relatează BFMTV. La o lună după ce a promis o lege care să interzică accesul minorilor sub 15 ani la platforme, președintele Franței a cerut guvernului să „inițieze procedura accelerată” pentru a permite implementarea acesteia „până la începutul următorului an școlar”.

Într-un videoclip obținut de BFMTV, Emmanuel Macron îi mulțumește deputatei Laure Miller pentru angajamentul său față de lege.

„Am cerut guvernului să inițieze procedura accelerată pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede posibil, pentru ca proiectul să poată fi adoptat de Senat. Pentru că ceea ce vreau să fac, angajamentul pe care l-am luat, de altfel, într-una din dezbaterile mele din provincie cu presa regională, este ca această măsură să fie aplicabilă la începutul anului școlar viitor”, declară șeful statului în acest videoclip în care se filmează singur, vizibil de la Élysée.

„Procedura accelerată” de examinare a unui text în Parlament permite, conform Constituției, intrarea rapidă în vigoare a acestuia.

Președintele a adresat acest videoclip deputatei Renaissance Laure Miller, care susține că textul legii va fi studiat începând de luni în Adunarea Națională.

„Interzicem rețelele sociale pentru cei sub 15 ani și vom interzice telefoanele mobile în liceele noastre. Cred că este o regulă clară, clară pentru adolescenții noștri, clară pentru familii, clară pentru profesori, și mergem mai departe”, declară Emmanuel Macron în această înregistrare.

„Creierul copiilor și adolescenților noștri nu este de vânzare. Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nu pot fi manipulate, nici de platformele americane, nici de algoritmii chinezi”, adaugă Emmanuel Macron, care poartă în videoclip ochelarii de soare cu care a fost văzut în ultimele zile.

Proiectul de lege al grupului Renaissance intenționează, de asemenea, să extindă interdicția, începând cu anul școlar 2026, a telefoanelor mobile pentru elevii de liceu, precum și pentru cei din școlile gimnaziale și colegii.

Franța urmează, astfel, modelul Australiei care a devenit luna trecută prima țară care a interzis platformele mari, inclusiv Instagram, TikTok și YouTube, pentru persoanele sub 16 ani.

