Prima pagină » Actualitate » Obiceiurile alimentare nesănătoase în rândul tinerilor, motiv de preocupare în Belgia

Obiceiurile alimentare nesănătoase în rândul tinerilor, motiv de preocupare în Belgia

17 ian. 2026, 14:16, Actualitate
Obiceiurile alimentare nesănătoase în rândul tinerilor, motiv de preocupare în Belgia

Este sănătatea tinerilor o prioritate suficient de mare pentru factorii de decizie politică? Mâncarea nesănătoasă aflată la fiecare colț de stradă din Belgia ridică serioase preocupări legate de sănătatea publică, la care răspunsurile guvernului de la Bruxelles încă par ezitante. În cadrul programului radio Matin Première, experții au analizat măsurile luate și pe cele care urmează să fie luate pentru a combate dominația alimentelor procesate, relatează presa belgiană.

Problema alimentelor procesate

„ 30 până la 40% din dieta noastră zilnică constă în alimente procesate; în Regatul Unit și SUA, este 50-60%, iar în Australia 70%. Nu suntem încă în cel mai rău punct, dar ajungem încet-încet acolo ”, avertizează Laurence Doughan, expert în politici nutriționale la Serviciul Public Federal Belgian pentru Sănătate. În plus,  se așteaptă ca 250 de noi lanțuri de restaurante fast-food să se deschidă în Belgia în următorii cinci ani , adăugându-se la cele  1.019 deja existente, potrivit Food Service Alliance.

În Belgia, 1 din 5 tineri este supraponderal

Ținta principală a acestei industrii sunt, fără îndoială, tinerii. „ Adolescenții nu sunt conștienți de ce conține mâncarea lor. Alegerile lor sunt adesea impulsive, influențate de ceea ce fac prietenii lor. Iar marketingul alimentar funcționează foarte bine cu tinerii ”, observă dieteticianul și nutriționista pediatră Gisèle Gual. „ Unul dintre principalele argumente de vânzare pentru adolescenți este și prețul atractiv. Toate aceste restaurante fast-food oferă meniuri mai ieftine decât o masă mai sănătoasă .” Potrivit Sciensano , în Belgia  , „ aproape unul din cinci tineri (19,4%) este supraponderal, iar 4,8% este obez ” în 2023-2024, deși supraponderalitatea nu este neapărat și exclusiv legată de o alimentație nesănătoasă.

Limitele acțiunii publice în reglementarea alimentelor nesănătoase

Această problemă este într-adevăr o problemă de sănătate publică. „ Avem tendința să lăsăm responsabilitatea în seama indivizilor și să nu abordăm colectiv problema alimentației sănătoase ”, se plânge Carlo De Pascale, critic culinar la RTBF. Confruntat cu dezbateri aprinse despre buget, mâncarea nesănătoasă „ nu este o prioritate în acest moment ” pentru guvern, comentează el. În timp ce Regatul Unit a anunțat interzicerea publicității la mâncare nesănătoasă la televizor și pe internet înainte de ora 21:00, sectorul alimentar belgian se autoreglementează și a fost de acord să interzică publicitatea în apropierea școlilor până la 1 ianuarie 2026. „ Reglementarea publicității este eficientă; impactul său este real ”, consideră Laurence Doughan, încurajând acțiuni suplimentare în această direcție.

Coordonatorul Planului Federal pentru Alimentație și Sănătate recunoaște, însă, limitele acțiunii publice în domeniul alimentelor nesănătoase: „ Am explorat de mai multe ori ideea de a le impozita mai mult, dar nu a fost inclusă în planurile guvernului, deoarece este dificil de definit fiscal: impozităm mai mult o brioșă dintr-un local foarte bun? ”. În schimb, ideea de a reduce TVA-ul la fructe și legume ar putea fi interesantă, dar, potrivit expertului de la Serviciul Public Federal pentru Sănătate, „ nu suntem siguri că o cotă de TVA de 0% ar avea un impact asupra prețului din magazine ”.

Măsura decisă de guvernul federal este o creștere cu 12% a TVA-ului pentru mâncarea la pachet , indiferent de valoarea sa nutrițională. „ În cele din urmă, această creștere afectează pe toată lumea, indiferent dacă este sănătoasă sau nu. Alimentația sănătoasă nu a fost forța motrice din spatele acestei reforme ”, critică Carlo de Pascale. De exemplu, o pizza congelată, care poate fi păstrată mai mult de 48 de ore, nu este supusă acestei taxe.

Laurence Doughan este deosebit de îngrijorat de impactul acestei taxe asupra meselor școlare, mai ales atunci când mesele de la cantină sunt furnizate de firme de catering. „ Aceasta ar reprezenta o creștere de 20 de cenți per masă pe zi, deci 5 euro în plus la facturile părinților, ceea ce reprezintă un cost suplimentar pentru unele gospodării ”, sau 50 de euro în plus pe an per elev. Există riscul ca adolescenții să fie descurajați să mănânce la cantină în favoarea sandvișurilor sau a meselor în afara casei, chiar dacă, potrivit dieteticianului Gisèle Gual, „ mesele calde la școală sunt o modalitate de a face o dietă echilibrată accesibilă tuturor, de a lărgi gama de alimente disponibile, atunci când părinții nu au neapărat timp să pregătească o masă foarte variată seara ”.

O altă modalitate de a ghida consumul către alimente mai sănătoase este Nutri-score-ul, care evaluează calitatea nutrițională a unui produs folosind literele de pe ambalaj.

Deși nu este obligatoriu în Belgia, o versiune mai strictă este utilizată de la 1 ianuarie 2026. „ Nutri-Score-ul se îmbunătățește. Acum include indicele de procesare a alimentelor ”, notează Carlo de Pascale. „ Scopul nostru este ca cât mai mulți producători de alimente să îl utilizeze, ideal în întreaga Europă ”, speră Laurence Doughan, deși Europa se confruntă constant cu dificultăți în această privință, sub presiunea giganților industriei europene .

În așteptarea unui răspuns din partea sferei politice, experții recomandă vigilența la cumpărături, verificarea ingredientelor de pe etichete și prudența cu conservanții , eventual chiar și utilizarea unor aplicații .

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Mâncarea de tip fast food, cauză de obezitate pentru tot mai mulți copii

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
16:20
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont
FLASH NEWS Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
16:02
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump
DEZVĂLUIRI Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
15:53
Fost șef al DNA, alt „erou Recorder”, dă vina pe Klaus Iohannis pentru rezultatele luptei anticorupție: ”Mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște”
UTILE Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
15:49
Când dispar vechile buletine. Aglomerație pentru eliberarea cărților de identitate electronice
VIDEO Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
15:21
Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
INEDIT Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud
15:04
Un diamant albastru extrem de rar, estimat la 27 de milioane de euro, a fost descoperit în Africa de Sud
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cancan.ro
Cătălin Măruță i-a lucrat pe la spate pe greii de la Pro TV?! Colaborarea “din umbră” care l-a scos definitiv de pe post
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Proiectele majore care dinamizează vestul României în 2026. Investițiile în energie, căi ferate și autostrăzi, la final
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Cancan.ro
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Cum au transportat oamenii porcii peste Pacific?
FLASH NEWS Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
16:21
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
EXTERNE Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
16:08
Italia refuză trimiterea de trupe europene în Groenlanda. Ministrul Apărării ironizează misiunea: „Sună ca începutul unei glume”
RĂZBOI Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
16:07
Trump a fost la un pas să atace Iranul, dar și-a schimbat decizia pe ultima sută de metri datorită consilierilor militari, Israelului și țărilor arabe
EXTERNE Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
16:04
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune”
LIVE UPDATE 🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
16:00
🚨 Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul se parafează în Paraguay
EXTERNE Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 
15:50
Scandal de proporții în Olanda. Zeci de studenți, victime ale agresiunilor sexuale după ce au fost obligați să locuiască alături de refugiați 

Cele mai noi

Trimite acest link pe