Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău

18 ian. 2026, 05:10, Actualitate
Dacă atunci când eram copil mă plângeam mamei mele că mă plictisesc, ea fie îmi spunea să citesc o carte, fie imi spunea o poveste ca să mă amuz.

„Mă plictisesc” era un refren comun la copii și adolescenți în trecut, povestește Michelle Kennedy, cercetătoare postdoctorală la Universitatea Sunshine Coast din Australia. În ultimii ani, însă, ea spune că părinții și-au programat timpul copiilor atât de strict încât aceștia nu au timp să experimenteze…plictiseala.

Chiar și atunci când există timp, copiii de astăzi au adesea la îndemână un dispozitiv pentru a le capta atenția.

„Sunt pe telefoane în loc să „mediteze și să se întrebe”, spune Kennedy. Au dezvoltat un obicei în fața ecranelor, întărit de părinții care fac același lucru acum, când au timp liber.”

Psihologul clinician Dr. Christian Chan, profesor asociat în cadrul departamentului de psihologie al Universității din Hong Kong, este de acord.

„Adesea scăpăm prea repede de plictiseală prin”apelând la telefoanele noastre„”, spune Chan. „De-a lungul timpului, am învățat să le folosim nu doar atunci când ne plictisim, ci chiar și la cel mai mic semn că atenția ne stă în cale.”

Această evadare automată ne împiedică să ne confruntăm cu plictiseala, spune Chan. De asemenea, ne ferește de experiențe importante care necesită răbdare, cum ar fi învățarea, crearea sau stăpânirea unei abilități.

„Aceste activități semnificative par adesea plictisitoare la început, dar exact ele duc la creștere.”

Chan a publicat mai multe lucrări despre plictiseală, inclusiv una intitulată „Atenția plutind în aer: Modelul de feedback al plictiselii”. Titlul acesteia evocă amintiri despre copiii care au timp să viseze cu ochii deschiși.

Chan spune că, deși plictiseala este adesea văzută ca un sentiment negativ, „este mai complexă și mai semnificativă decât credem”.

Beneficiile plictiselii

Kennedy spune că puțină plictiseală oferă multe beneficii.

Pentru început, permite sistemului nostru nervos simpatic să se oprească și să se reseteze – lucru important mai ales într-o lume suprastimulantă.

Stimularea constantă poate fi o povară pentru sistemul nostru nervos, deoarece înseamnă că suntem mereu „activi”. Aceasta este uneori denumită „supraîncărcare alostatică” și ne poate predispune la anxietate.

Așadar, evitarea plictiselii ne poate priva de o modalitate valoroasă și naturală de a reseta sistemul nervos simpatic, spune ea. Pentru unii oameni, a te gândi la sentimentele poate ajuta la gestionarea anxietății – o afecțiune care este în creștere în majoritatea grupelor de vârstă.

Plictiseala ne oferă, de asemenea, oportunitatea de a ne dezvolta gândurile, ceea ce ne îmbunătățește creativitatea și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Acel spațiu, continuă Kennedy, ne ajută și să dezvoltăm o gândire mai independentă, în care căutăm activități alternative generate de procesele noastre de gândire, în loc să ne bazăm pe inputuri externe constante. Creează o pauză și poate încuraja imaginația și inventivitatea.

Așa cum durerea este modul în care corpul ne anunță că ceva este în neregulă și trebuie abordat, plictiseala joacă un rol similar.

Plictiseala este o modalitate utilă de a evalua ce funcționează și ce nu funcționează în viața ta și poate fi considerată o oportunitate, spune Chan. Este un „punct de decizie: ar trebui să continui să fac ceea ce fac sau ar trebui să-mi îndrept atenția către ceva mai semnificativ sau mai recompensator?”

Plictiseala vine și cu beneficii cognitive, spune Kennedy, în special îmbunătățiri ale atenției. Asta pentru că dispozitivele încurajează doza de dopamină generată de derularea continuă. Adică dacă ceea ce vezi pe ecran nu este interesant, te uiți rapid la altceva.

„La copii și adolescenți, când creierul este încă în curs de dezvoltare în ceea ce privește conectivitatea și dezvoltarea structurală, conectăm rețelele de atenție astfel încât să pierdem concentrarea mai repede?”

„Statul departe de ecrane pentru o perioadă rupe și acel cerc vicios al gratificării instantanee”, spune ea, lucru care duce la utilizarea compulsivă a dispozitivelor.

Plictiseala oferă, de asemenea, timp pentru odihna creierului și a ochilor, pentru a alimenta dezvoltarea creierelor tinere. Creierul aflat încă în curs de dezvoltare, spune Kennedy, este vulnerabil, așa că o hiperactivitate sau o suprastimulare constantă poate avea impacturi negative. Studii asupra ochilor și dezvoltării posturale în tinerețe au demonstrat acest lucru, adaugă ea.

Chan spune că plictiseala poate fi un instrument care ne ajută să reflectăm și să alegem, iar atunci când ne confruntăm cu ea, putem rezista și crește.

„Întrebați orice atlet sau muzician vedetă dacă s-a plictisit vreodată exersând exerciții sau game. Fără plictiseală, viața ar putea părea mai ușoară și mai distractivă, dar probabil ar fi și mai goală.”

Ceea ce trebuie să învățăm să evităm este reacția automată, impulsivă, de a evada – sau ceea ce psihologii numesc „evitare experiențială”.

Există un sfat valoros chiar aici: a rata plictiseala ar putea însemna a rata experiențe neașteptate, relatează South China Morning Post.

