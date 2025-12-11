În Europa post-pandemică, problemele s-au înmulțit pentru liderii europeni care încă mai speră că globalizarea și democrația reprezintă viitorul, nu suveranitatea, protecționismul și autocrația. Însă, se confruntă cu un deficit bugetar, opinia publică despre ei este nefavorabilă, mișcările și partidele de extrema dreaptă încep să capete popularitate pe fondul nemulțumirii cetățenilor față de politicile ecologiste și progresiste aplicate de agenda Comisiei Europene condusă de Ursula von der Leyen.

În privința războiului sângeros și prelungit din Ucraina, Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii n-au putut să vină cu strategii mai bune decât cu sancționarea Rusiei, furnizarea de armament defensiv și ofensiv Ucrainei, amenințări cu trimiterea trupelor în Ucraina la adresa Moscovei, cenzurarea site-urilor pro-ruse, reintroducerea stagiului militar voluntar, creșterea bugetelor alocate industriei militare și armatelor etc. Toate s-au dovedit a fi strategii incerte, fără rezultate.

Liderii pro-globalizare din UE sunt depășiți de situație

Există doar o certitudine: trupele ruse avansează de la un oraș la altul. Lent, dar sigur, Moscova câștigă acest război. Este doar o chestiune de timp până când frontul din Donbas va ceda dacă Ucraina nu va face concesiile teritoriale în conformitate cu planul de pace propus de Donald Trump.

The New York Time scrie că liderii europeni din partidele „pro-globalizare” încă încearcă să pară convingători în fața alegătorilor în privința acțiunilor întreprinse pentru Ucraina, că merită efortul depus, chiar dacă toate acestea necesită cheltuieli suplimentare care presupun sacrificarea confortului pentru clasa mijlocie.

Atât rușii putiniști, cât și europenii naționaliști pentru suveranitate și protecționism, par să fie cu un pas înaintea liderilor europeni social-liberali și conservatori moderați care încă mai cred că Uniunea Europeană va duce continentul european către un „viitor mai bun”. Ei l-au acuzat pe Trump că principalul obiectiv nu este „pacea în Ucraina”, ci „apropierea de o Rusie care caută în mod activ să submineze NATO și UE”. Ei avertizează că planul său de pace mai degrabă favorabil Moscovei ar putea periclita securitatea Europei.

UE și NATO fără SUA nu înseamnă nimic

Liderii europeni se confruntă cu o perspectivă sumbră: pentru prima dată de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite nu mai sunt de partea Europei într-o situație de conflict. Este declarația lui Norbert Rottgen, un legislator din partidul conservator CDU al cancelarului german Friedrich Merz.

„A luat partea agresorului împotriva intereselor țării atacate, Ucraina, și împotriva intereselor de securitate europene în general. Vrea să medieze între NATO și Rusia, ceea ce înseamnă că SUA nu se mai definește ca membru principal al NATO și definește Europa ca o țintă strategică.”, a comentat el despre atitudinea lui Donald Trump. Președintele a declarat recent despre Europa că „se degradează”.

„Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie foarte corecți din punct de vedere politic.”, a spus președintele american într-un interviu pentru Politico.

Administrația Trump a anunțat în toamnă retragerea a 3.000 de trupe americane din România. Numai 79.000 militari americani au mai rămas în Europa – mai mulți decât numără armata britanică. Situația armatelor europene este una precară, mai ales că europenii nici nu pot dezvolta capabilități, aeronave, rachete de rază lungă, sisteme de comandă și control sau o rețea de sateliți precum americanii.

Liderii europeni consideră că Volodimir Zelenski n-ar trebui să cedeze Rusiei teritoriile din regiunea Donbas și se declară sceptici că Putin vrea să înceteze războiul. Anul 2029 se apropie, fiind termenul limită pentru ca toate statele membre NATO să se pregătească pentru un posibil conflict militar direct cu Federația Rusă.

Sursa Foto Ilustrativ: Facebook

