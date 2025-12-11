Un angajat Metrorex a fost bătut, recent, în stația Străulești, de pe Magistrala 4. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că incidentul a avut loc după ce un mecanic și un ajutor de mecanic au sărit în apărarea unei femei, care era agresată de partenerul de viață. Ajutorul de mecanic a fost lovit cu pumnul în plină figură.

Un bărbat care își agresa partenera de viață a lovit cu pumnul în față un ajutor de mecanic, care a sărit în ajutorul femeii.

„S-a întâmplat în stația Străulești, seara, aproape de ora 23.00. Era ultima cursă din acea zi. Chiar în primul vagon, un bărbat agresa o femeie. În ajutorul femeii au sărit mecanicul și ajutorul acestuia, care au auzit țipetele. Din păcate, ajutorul de mecanic a fost lovit de agresor”, au dezvăluit surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Dosar penal după ce angajatul Metrorex a fost bătut

La locul incidentului au intervenit polițiștii de la Transporturi, iar persoanele implicate în incident au fost audiate la secția de poliție.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. Femeia agresată a refuzat însă să depună plângere penală împotriva bărbatului agresiv”, mai spun sursele Gândul.

În ceea ce-l privește pe ajutorul de mecanic agresat, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, a intrat în concediu, având ochiul învinețit din cauza loviturii.

Un agent de pază a fost lovit în față de un călător

Și un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, luna trecută. S-a întâmplat în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict.

Investigaţiile poliţiştilor au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Imaginile agresiunii pot fi văzute AICI.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

RECOMANDAREA AUTORULUI: