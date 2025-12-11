Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”

Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”

Nicolae Oprea
11 dec. 2025, 05:00, Actualitate
Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”

Un angajat Metrorex a fost bătut, recent, în stația Străulești, de pe Magistrala 4. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că incidentul a avut loc după ce un mecanic și un ajutor de mecanic au sărit în apărarea unei femei, care era agresată de partenerul de viață. Ajutorul de mecanic a fost lovit cu pumnul în plină figură.

Un bărbat care își agresa partenera de viață a lovit cu pumnul în față un ajutor de mecanic, care a sărit în ajutorul femeii.

„S-a întâmplat în stația Străulești, seara, aproape de ora 23.00. Era ultima cursă din acea zi. Chiar în primul vagon, un bărbat agresa o femeie. În ajutorul femeii au sărit mecanicul și ajutorul acestuia, care au auzit țipetele. Din păcate, ajutorul de mecanic a fost lovit de agresor”, au dezvăluit surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Dosar penal după ce angajatul Metrorex a fost bătut

La locul incidentului au intervenit polițiștii de la Transporturi, iar persoanele implicate în incident au fost audiate la secția de poliție.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe. Femeia agresată a refuzat însă să depună plângere penală împotriva bărbatului agresiv”, mai spun sursele Gândul.

În ceea ce-l privește pe ajutorul de mecanic agresat, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, a intrat în concediu, având ochiul învinețit din cauza loviturii.

Un agent de pază a fost lovit în față de un călător

Și un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, luna trecută. S-a întâmplat în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un conflict.

Investigaţiile poliţiştilor au stabilit că, în jurul orei 21.00, în timp ce se aflau în dreptul porţilor de acces, în urma unor divergenţe verbale între agentul de pază, un bărbat de 57 de ani, şi un alt bărbat de 37 de ani, acesta din urmă l-ar fi agresat fizic pe agentul de pază.

Imaginile agresiunii pot fi văzute AICI.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Politie pentru Transportul Public – Serviciul de Poliţie Metrou, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

METEO -20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
07:58
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră
ACTUALITATE 11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților
07:15
11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților
ACTUALITATE Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește
06:30
Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește
DEZVĂLUIRI Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump
05:00
Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
23:23
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
22:30
Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene”
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Kremlinul „crește amenințarea” pentru Kiev: forțe militare și drone în regiunea separatistă din Republica Moldova
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Băuturile energizante pot crește riscul de accident vascular cerebral
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României”
08:00
Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României”
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
08:00
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim
SPORT FCSB, probleme de lot înaintea meciului cu Feyenoord. „Trei o să fie pe bancă”
07:44
FCSB, probleme de lot înaintea meciului cu Feyenoord. „Trei o să fie pe bancă”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”
07:30
Dan Dungaciu: „Avem cel mai anti-business Guvern din istoria modernă a României”
SPORT FCSB – Feyenoord. Robin van Persie, replică senzațională despre Gigi Becali
07:20
FCSB – Feyenoord. Robin van Persie, replică senzațională despre Gigi Becali
CONTROVERSĂ Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”
07:00
Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg”

Cele mai noi