Mahmoud Abbas salută INTENȚIA Franței de recunoaștere a statului palestinian /„O victorie pentru cauza palestiniană”

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a salutat, vineri, intenția Franței de a recunoaște statul palestinian, considerând că este o ”victorie” pentru cauza palestiniană.

Anterior, mișcarea islamistă Hamas a salutat anunțul Franței, care intervine pe fondul ofensivei israeliene în Fâșia Gaza.

Administrația Emmanuel Macron a anunțat intenția de a recunoaște existența statului Palestina în septembrie, cu ocazia reuniunii Adunării Generale a Națiunilor Unite. Franța ar deveni cel de-al 150-lea stat care ar recunoaște Palestina dacă președintele Emmanuel Macron respectă angajamentul.

Ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, a ironizat faptul că Franța nu a stabilit teritoriul noului stat palestinian.

Macron’s unilateral „declaration” of a „Palestinian” state didn’t say WHERE it would be. I can now exclusively disclose that France will offer the French Riviera & the new nation will be called „Franc-en-Stine.”https://t.co/zCZR0Fj9tc

— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 25, 2025