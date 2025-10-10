Prima pagină » Știri externe » Mai multe persoane ucise, cel puțin 19 date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de MUNIȚIE în SUA

10 oct. 2025, 20:59
Mai multe persoane au fost ucise și cel puțin 19 au fost date date dispărute după o „explozie devastatoare” la o fabrică de muniție în Bucksnort, în statul american Tennessee, vineri dimineață, au declarat autoritățile.

Explozia, pe care șeriful Chris Davis din comitatul Humphreys, Tennessee, a descris-o ca fiind o „explozie foarte devastatoare”, a fost raportată în jurul orei 7:45 a.m. la o fabrică operată de Accurate Energetic Systems, la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Nashville, conform The New York Times.

Șeriful spune că au existat mai multe explozii mici după prima explozie majoră.

„Avem mai mulți oameni în acest moment dispăruți. Încercăm să fim atenți cu familiile, în această situație. Putem confirma că avem mai multe persoane care sunt decedate”, a declarat șeriful Davis la o conferință de presă.

El nu a spus câți oameni au fost uciși.

Accurate Energetic Systems cooperează cu investigația, a declarat șeriful Davis.

„Avem locul incidentului cât mai sigur posibil în acest moment”, a spus șeriful. „S-ar putea să auziți câteva explozii mai mici în zonă, dar sunt lucruri pe care le-am luat în considerare. Știm că este sigur – locul este sigur în măsura în care nu mai există explozii în masă sau explozii mai mari.”

„Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine”

Un rezident din apropiere a declarat că a fost trezit de sunetul unei explozii puternice:

„Am crezut că s-a prăbușit casa peste mine”.

Potrivit site-ului său, Accurate Energetic Systems a fost fondată în 1980 și este specializată în „dezvoltarea, fabricarea, manipularea și depozitarea unei game diverse de produse energetice și explozivi pentru piețele militare, aerospațiale și comerciale de demolare”.

„Vor să-și dea seama ce s-a întâmplat la fel de mult ca și noi”, a spus șeriful.

„Avem o investigație foarte mare. Nu va fi ceva ca la un accident de mașină sau ceva de genul acesta – să curățe dărâmăturile și să plece”, a spus șeriful Davis.

David Stewart, un tehnician medical de urgență din comitatul Hickman, Tennessee, la granița cu comitatul Humphreys, a declarat într-un scurt interviu că mai multe agenții și echipaje de urgență se aflau la locul exploziei, dar nu au putut intra în clădire până la ora locală 11 dimineața, deoarece evaluau dacă este sigur să facă acest lucru.

Când autoritățile au sosit pentru prima dată, a spus Stewart, încă se produceau explozii.

