O clădire din centrul Madridului s-a PRĂBUȘIT. Mai multe persoane sunt date dispărute

O clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit brusc, după ce unele etaje ar fi cedat în mod inexplicabil. Locatarii din zonă au fost primii care au anunțat autoritățile și au resimțit prăbușirea ca pe un cutremur.

„La început, am crezut că este un cutremur. Lampa de pe biroul meu a tremurat. Apoi am văzut dezastrul”, susține un martor prezent la eveniment.

Autoritățile au securizat zona și au evacuat clădirile rezidențiale din proximitate, notează Telecinco.

În total 10 persoane au fost rănite și alte 4 sunt dispărute. Conform rapoartelor, clădirea era în curs de renovare. Dintre răniți, un muncitor a trebuit să fie dus la spital cu un picior rupt, iar alți doi au fost transportați cu contuzii.

„Poliția lucrează cu drone și câini de căutare pentru a găsi sub dărămături supraviețuitori. Au fost evacuate clădirile din vecinătate. Mai multe ambulanţe au fost detașate, inclusiv două detașamente de pompieri, pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare”, transmit serviciile de urgență din Madrid, potrivit El Mundo.

În acest moment, nu se cunosc motivele care au determinat prăbușirea parțială a clădirii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

ACCIDENT incredibil în SUA: un elicopter medical s-a prăbușit pe o autostradă aglomerată. Trei răniți în stare gravă au fost recuperați din epavă

Incendiu la PARIS, lângă sediul Guvernului Franței, în plină criză politică