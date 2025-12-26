Timur Mindich, o figură importantă în scandalul de corupție de la Energoatom, care a explodat în luna noiembrie și este considerat cel mai mare caz de corupție din Ucraina de la începutul invaziei ruse, a fost găsit de jurnaliștii de la Ukrainskaia Pravda în Israel. În urma discuției cu jurnaliștii, Mindich a afirmat că a devenit „extremist fără temei”, iar acuzațiile de corupție care i se aduc nu se justifică. Mindich a părăsit Ucraina pe 10 noiembrie, cu doar câteva ore înainte ca procurorii NABU și SAPO să facă percheziții la el acasă. De atunci, acesta s-a stabilit în Israel.

„Este nevoie de timp ca totul să fie dezvăluit. În cele din urmă voi vorbi, voi da interviuri în care voi demonstra că faptele pe care mi le impută NABU și SBU nu sunt fondate. Fiecare lucru la timpul lui. Este o trădare venită din partea statului”, le-a spus Timur Mindich jurnaliștilor.

Întrebat despre legăturile sale cu președintele Volodimir Zelenski, Timur Mindich a spus că vorbea cu acesta foarte rar. „În acest moment, nu comunic deloc cu el, iar pe parcursul președinției sale, contactele noastre au fost foarte rare”.

Energoatom, cel mai mare caz de corupție din Ucraina de la invaziei Rusiei din 2022

În luna noiembrie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a descoperit o schemă de mită estimată la 100 de milioane de dolari, în care companiile care doreau contracte cu Energoatom erau obligate să plătească un comision de 10-15%. Dacă refuzau, plățile le erau blocate sau erau scoase de pe lista furnizorilor. Principalul suspect al acestei scheme de corupție este omul de afaceri Timur Mindich, un fost partener și apropiat al președintelui Zelenski. Cu puțin timp înainte de perchezițiile la locuința sa, Timur Mindich a părăsit țara.

Scandalul a dus în cele din urmă la demisia lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, după ce biroul său a fost percheziționat. De asemenea, au fost demiși ministrul justiției, Gherman Galușcenko (fost ministru al energiei), și succesoarea sa, Svitlana Grinciuk. Investigatorii ucraineni susțin că Energoatom nu era condusă de oficialii săi legali, ci de persoane terțe fără autoritate formală, care controlau toate achizițiile.

Scandalul Energoatom a schimbat abordarea Occidentului față de Ucraina

Cazul Energoatom a fost un șoc pentru aliații occidentali, deoarece mita de 100 de milioane de dolari provenea din fonduri destinate securizării infrastructurii energetice, grav afectată de atacurile rusești. În general, incidentul a alimentat discursurile partidelor de extremă dreapta sau populiste din Occident, care se opun trimiterii de bani către Kiev. De asemenea, scandalul de corupție a întărit argumentele scepticilor din interiorul Uniunii Europene, care susțin că Ucraina nu este încă pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Mai mult, acest scandal a periclitat și procesul de pace din Ucraina. Donald Trump a declarat că astfel de episoade „nu ajută” cauza Ucrainei, folosind scandalul pentru a pune presiune pe președintele Zelenski în vederea unor eventuale concesii către Rusia.

