Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul

Investitorii din piața petrolului au efectuat tranzacții de aproximativ 580 de milioane de dolari cu doar 15 minute înainte ca președintele Donald Trump să anunțe pe Truth Social că au avut loc „conversații productive” cu Teheranul pentru încheierea războiului din Iran. Mesajul liderului de la Casa Albă a provocat o volatilitate puternică pe piețele de energie și în alte active, scrie Financial Times.

Piețele petroliere au fost scena unei mișcări neobișnuite și au stârnit întrebări și speculații în rândul investitorilor. Investitorii au plasat tranzacții în valoare de jumătate de miliard de piața petrolului înainte ca postarea lui Donald Trump, în care acesta lăuda discuțiile „productive” cu Iranul, să provoace o prăbușire a prețului țițeiului și să declanșeze volatilitatea în cazul altor active. Între orele 6:49 și 6:50, în New York, aproximativ 6.200 de contracte futures pe Brent și West Texas Intermediate (WTI) și-au schimbat proprietarii. Volumul tranzacțiilor a crescut bruc cu 27 de secunde înainte de ora 6:50, iar contractele futures care urmăresc indicele S&P 500 au urcat la scurt timp.

Activitatea a precedat postarea lui Donald Trump pe Truth Social, făcută la ora 7:04, în care menționa că a avut „discuții productive” cu Teheranul. Anunțul a provocat imediat o scădere a prețului țițeiului și o volatilitate puternică asupra mai multor clase de active, în special contractele futures de pe Wall Street și acțiunile eruopene.

Specialiștii compară tranzacțiile cu pariurile plasate pe Polymarket

Specialiștii compară aceste trazacții bine sincronizate cu pariurile extrem de profitabile plasate anterior pe platforma de pariuri Polymarket, referitoare la atacurile SUA asupra Iranului și Venezuelei. De asemenea, în acest moment rămâne imposibil de spus dacă una sau mai multe entităţi se află la originea acestor operaţiuni.

„Este dificil să se dovedească o legătură de cauzalitate, dar trebuie să ne întrebăm cine ar fi fost relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a transmis un strateg de piaţă de la o firmă de brokeraj americană.

Casa Albă a negat implicarea lui Trump și a administrației

Oficialii de la Casa Albă au negat orice implicare a administrației în folosirea de informații privilegiate pentru profit. Purtătorul de cuvânt Kush Desai a transmis că singurul obiectiv al președintelui american și al oficialilor din administrația sa este acela de a face ceea ce este mai bine pentru poporul american.

„Singurul obiectiv al preşedintelui Trump şi al oficialilor din administraţia Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american. Casa Albă nu tolerează niciun funcţionar al administraţiei care profită ilegal de informaţii privilegiate, iar orice insinuare conform căreia funcţionarii sunt implicaţi într-o astfel de activitate fără dovezi este o afirmaţie nefondată şi iresponsabilă”.

Totuși, mai mulți manageri de fonduri speculative consideră ca acest episod nu este un caz izolat, ci se înscrie într-o tendință mai largă. Un administrator de portofoliu a transmis că în rândul investitorilor crește un anumit „nivel de frustrare” și a adăugat că „din experiența pe piețele din ultimii 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal”. Acesta a mai transmis că „cineva tocmai s-a îmbogățit considerabil”.

