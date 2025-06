Mai mulți români, „prea speriați” ca să mai stea în Ballymena după ce locuințele le-au fost ATACATE: „Copiilor le este frică și nouă ne este frică”

Oamenii ale căror case au fost ținta protestelor violente din Ballymena, în Irlanda de Nord, au povestit despre șocul suferit după ce mulțimea le-a vandalizat locuințele.

Reporterii au vorbit marți cu mai mulți locuitori, care au declarat că intenționează acum să părăsească zona, conform Belfast Telegraph.

O femeie din România care locuiește într-una dintre casele atacate a declarat că a fost prea speriată pentru a mai rămâne în zonă.

Femeia, mamă a trei copii, le-a povestit reporterilor cum copiii o întrebau de ce casa lor era atacată, în timpul unei nopți de violențe în care au fost avariate mai multe proprietăți și 15 ofițeri de Poliție au fost răniți.

Un șef al Poliției a catalogat atacurile drept „violență rasistă”.

Femeia din România, care s-a declarat prea speriată pentru a-și da numele, a declarat că a încercat să fugă din casă după ce geamul din față a fost spart. Ea a spus:

Revoltele au urmat unei tentative grave de agresiune sexuală, care a fost raportată în aceeași zonă în care se află casele vizate.

Doi tineri în vârstă de 14 ani au fost acuzați în legătură cu incidentul. Săptămâna aceasta, ei au apărut în instanță, unde au vorbit prin intermediul unui interpret român.

Protestul de luni seară a început inițial ca o „demonstrație pașnică”. Cu toate acestea, tensiunile au crescut atunci când bărbați mascați au creat baricade improvizate și au luat la țintă Poliția, aruncând cu diverse proiectile, inclusiv artificii și sticle.

Bărbați și tineri mascați au ieșit pe străzi, iar unii dintre ei au aprins un foc mare în mijlocul drumului în zona rezidențială.

Șase locuințe au fost atacate, patru dintre ele fiind avariate de flăcări. Mai multe magazine au fost vizate, deasemenea, și le-au fost sparte geamurile.

Un bărbat din România care locuia în zonă de 15 ani a povestit:

„Nici măcar nu știm de ce ni s-a întâmplat asta. Revoltele au început noaptea trecută. Nu ne așteptam să vină la noi acasă. Am încercat să ieșim din casă și să mergem într-un loc sigur. Locuiesc aici de 15 ani. În rest, totul a fost frumos, totul a fost OK. Am atât de mulți prieteni în Ballymena, am primit atât de mult sprijin. Toți ne trimiteau mesaje și ne întrebau dacă suntem bine, dacă suntem în siguranță, dacă pot face ceva pentru noi.”