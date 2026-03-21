Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor

Eliminarea ayatollahului Ali Kamenei nu a eliminat durerile de cap ale CIA, Mossad și altor mari agenții de informații din întreaga lume. Acestea au urmărit neliniștite vineri, în timpul Nowruz-ului, dacă noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va urma tradiția tatălui său și va ține un discurs de Anul Nou iranian, informează Axios, citat de Mediafax.

Nowruz este o sărbătoare închinată focului și purității care coincide, conform calendarului solar iranian, cu prima zi a anului. Ea își are originile în zoroastrism, cea mai veche religie cunoscută a omenirii.

Misterul se adâncește. Noul lider religios al Iranului a emis doar o declarație cu ocazia Anului Nou Iranian

Faptul că sărbătoarea a trecut și Mojtaba a emis doar o declarație scrisă, a adâncit misterul stării sale fizice, al locului în care se afla și al rolului său în efortul de război al Iranului, observă presa americană. Însă, nu este deloc surprinzător faptul că Mojtaba a rămas în umbră. De la eliminarea fizică a tatălui său, Israelul nu a ezitat să arate că Mojtaba deschide acum lista sa de ținte.

Canalul de Telegram al lui Mojtaba a publicat un mesaj scris pentru Nowruz, în care a cerut unitate, împreună cu mai multe fotografii ale noului lider suprem.

Potrivit Secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, Mojtaba a fost „rănit și probabil desfigurat” în atacul care i-a ucis tatăl. Însă, după 3 săptămâni fără măcar o declarație video înregistrată, tăcerea lui Mojtaba devine din ce în ce mai puternică.

Un oficial american a declarat că CIA încearcă să stabilească dacă fotografiile sunt recente. Oficialul a menționat că președintele iranian Masoud Pezeshkian a lansat un mesaj video pentru Nowruz, în ciuda amenințărilor la adresa propriei sale siguranțe

„Ne-am fi așteptat să-l vedem și pe Mojtaba într-o formă sau alta. Nu a profitat de ocazie și de tradiție. Este un semnal de alarmă important”, a adăugat oficialul american.

CIA și Mossad ar avea dovezi că Mojtaba este viu

SUA și Israelul dețin informații care sugerează că Mojtaba este încă în viață. De exemplu, dovezi ale unor oficiali iranieni care au încercat să programeze întâlniri 1 la 1 cu el. A fost un insucces, din cauza unor preocupări legate de securitate).

Misterul din jurul lui Mojtaba a reieșit în timpul mai multor briefing-uri ale președintelui Trump. Echipa de securitate națională a lui Trump lucrează pentru a evalua cine este la conducere la Teheran, de fapt, a declarat un oficial american.

„Nu avem nicio dovadă că el este de fapt cel care dă ordinele”, a declarat un înalt oficial israelian pentru Axios din Mojtaba. „Este extrem de ciudat. Nu credem că iranienii ar fi depus toate eforturile pentru a alege un om mort drept lider suprem, dar, în același timp, nu avem nicio dovadă că el preia conducerea”, a declarat un oficial american.

Mojtaba, fiul defunctului ayatolllah Ali Khamenei (foto sus) a fost numit lider suprem pe 9 martie, pentru a-l succeda pe acesta. Răspunsul său public s-a limitat la o declarație scrisă pe Telegram 3 zile mai târziu, alimentând speculațiile despre cât de grav a fost rănit în timpul atacului israelian asupra reședinței tatălui său.

Trump: Liderii lor au dispărut cu toții

Serviciile de informații americane și israeliene îl asociau pe șeful de securitate Ali Larijani ca lider de facto al Iranului, până când Israelul l-a asasinat pe Larijani, marțea trecută.

„Liderii lor au dispărut cu toții. Următorii lideri au dispărut cu toții. Și următorii lideri au dispărut în mare parte. Și acum, nimeni nu mai vrea să fie lider acolo. Ne este greu. Vrem să vorbim cu ei, dar nu avem cu cine să vorbim. Știți ce, ne place așa”, a afirmat Trump vineri.

Doi înalți oficiali israelieni au susținut că asasinarea lui Larijani a extins vidul de putere și că acesta este umplut în principal de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

Iranienii infirmă zvonul morții lui Mojtaba Khamenei

Pde altă parte, Raz Zimmt, directorul Programului Iran din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv, a observat că nu există nicio dovadă că Mojtaba ar fi murit, chiar dacă accidentarea și prudența îi îngreunează exercitarea deplină a autorității sale.

„În circumstanțele excepționale actuale, nu ar trebui să ne așteptăm ca el să apară în public și este posibil ca accidentarea sa să nu-i permită nici măcar să publice o înregistrare video pentru a nu expune publicului gravitatea stării sale”, a spus Zimmt.

Directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul Agenției de Informații a Apărării, generalul James Adams, au depus mărturie joi 19 martie, într-o audiere clasificată în fața Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, că regimul iranian se confruntă cu o criză profundă de comandă și control. Însă, nu există niciun semn al unui colaps iminent, potrivit surselor Axios.

Fiul lui Khamenei are legături strânse cu IRGC

Ascensiunea lui Mojtaba a apărut grație legăturilor sale strânse cu IRGC, care are o influență vastă asupra economiei, politicii și securității Iranului și despre care oficialii israelieni spun că acum conduce efectiv țara.

„IRGC preia controlul asupra Iranului și sunt nebuni”, a declarat un oficial arab de rang înalt pentru Axios. „Sunt extrem de ideologici și sunt gata să moară și să se întâlnească cu Khamenei Senior.”

În timpul audierii, Ratcliffe și Adams au opinat că este prematur de știut dacă regimul poate supraviețui războiului și pierderii atâtor lideri de rang înalt. Israelul a precizat că punerea bazelor pentru schimbarea regimului este una dintre țintele sale de război.

„Credem că, cu cât creștem presiunea externă asupra lor, va crește și presiunea internă. Cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât sunt mai mari șansele ca regimul să se prăbușească”, a declarat un înalt oficial israelian.

