Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, într-o declarație de presă, a acuzat Israelul pentru că a înscenat atacuri sub „steag fals” asupra Turciei și Omanului, scrie Al Jazeera. Mai mult, spune Khamenei, această tactică „ar putea apărea și în alte țări”. Declarația acestuia vine după ce NATO a interceptat mai multe rachete balistice lansate din Iran spre spațiul aerian al Turciei, iar astăzi, alarma antiaeriană a sunat la baza militară Incirlik din Turcia.

În ciuda atacurilor iraniene asupra țărilor din Orientul Mijlociu, Mojtaba Khamenei spune că Iranul crede în consolidarea relațiilor cu statele vecine. Iranienii au o poziție ambivalentă în ceea ce priește țările arabe din Orientul Mijlociu. Pe de o parte, liderii de la Teheran au declarat în mai multe rânduri că vor să mențină relațiile de prietenie cu vecinii. Pe de altă parte, aceștia au transmis mesaje clare statelor din regiune să nu permită SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni împotriva Iranului deoarece orice astfel de sprijin ar atrage o reacție militară similară.

De nenumărate ori, Iranul, drept represalii pentru atacurile realizate de Statele Unite și Israel împotriva sa, a ales să răspundă prin lansarea de rachete balistice și drone asupra mai multor ținte din țările din Golf. Chiar dacă rampele de lansare ale acestor atacuri împotriva Iranului nu au implicat în niciun fel țările din Golf, în cele din urmă, acestea au ajuns, într-un fel sau altul, în vizorul armatei iraniene.

Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului pe 8 martie, după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac al Statelor Unite și Israelului. De atunci, noul lider de la Teheran nu a făcut nicio apariție publică, iar toate mesajele pe care le-a transmis au fost prin intermediul canalelor media.

Recomandările autorului:

„Scenariul Armaghedon” pentru piețele energetice, după ce Iranul a lovit un sit de gaze de trei ori mai mare decât Parisul

Partidul lui Marine Le Pen se luptă să obțină o victorie în alegerile de duminică. Turul 2 a fost mereu „călcâiul lui Ahile” pentru Adunarea Națională

Pentagonul pregătește trupe suplimentare pentru Orientul Mijlociu. SUA ar putea ocupa Insula Kharg pentru a asigura traficul prin Strâmtoarea Ormuz

Recomandarea video

FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
FLASH NEWS Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
18:24
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
ULTIMA ORĂ Patriarhul Ucrainei a încetat din viață la 97 de ani. Filaret a provocat marea schismă de la Moscova
18:19
Patriarhul Ucrainei a încetat din viață la 97 de ani. Filaret a provocat marea schismă de la Moscova
CONTROVERSĂ Putin i-a propus lui Trump că se va opri să mai furnizeze informații Iranului, dar numai cu o condiție. Statele Unite deja i-au respins propunerea
18:18
Putin i-a propus lui Trump că se va opri să mai furnizeze informații Iranului, dar numai cu o condiție. Statele Unite deja i-au respins propunerea
RĂZBOI Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
18:06
Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”
EXTERNE ”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
17:58
”Sultanul” Erdogan îl pune la zid pe Netanyahu. Președintele Turciei avertizează Israelul că ”va plăti preţul” pentru dezastrul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
Cine moşteneşte averea de 70.000.000 de dolari a lui Chuck Norris
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Trump amenință că va „ține minte” refuzul aliaților NATO privind misiunea din Strâmtoarea Ormuz: Fără SUA, Alianța e un tigru de hârtie
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cum a ajuns Rusia pe un curs de coliziune cu Japonia
UTILE Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
19:47
Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
19:37
Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
19:17
Ministra Mediului anunță noi reguli pentru produsele second-hand care intră în țară. Ce condiții trebuie să îndeplinească mărfurile
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”
19:00
Eugen Șerbănescu: „Cei care care cer reîntoarcerea urmăririi penale a judecătorilor la DNA vor pune justiția la pământ”

