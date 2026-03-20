Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, într-o declarație de presă, a acuzat Israelul pentru că a înscenat atacuri sub „steag fals” asupra Turciei și Omanului, scrie Al Jazeera. Mai mult, spune Khamenei, această tactică „ar putea apărea și în alte țări”. Declarația acestuia vine după ce NATO a interceptat mai multe rachete balistice lansate din Iran spre spațiul aerian al Turciei, iar astăzi, alarma antiaeriană a sunat la baza militară Incirlik din Turcia.

În ciuda atacurilor iraniene asupra țărilor din Orientul Mijlociu, Mojtaba Khamenei spune că Iranul crede în consolidarea relațiilor cu statele vecine. Iranienii au o poziție ambivalentă în ceea ce priește țările arabe din Orientul Mijlociu. Pe de o parte, liderii de la Teheran au declarat în mai multe rânduri că vor să mențină relațiile de prietenie cu vecinii. Pe de altă parte, aceștia au transmis mesaje clare statelor din regiune să nu permită SUA să folosească bazele militare pentru operațiuni împotriva Iranului deoarece orice astfel de sprijin ar atrage o reacție militară similară.

De nenumărate ori, Iranul, drept represalii pentru atacurile realizate de Statele Unite și Israel împotriva sa, a ales să răspundă prin lansarea de rachete balistice și drone asupra mai multor ținte din țările din Golf. Chiar dacă rampele de lansare ale acestor atacuri împotriva Iranului nu au implicat în niciun fel țările din Golf, în cele din urmă, acestea au ajuns, într-un fel sau altul, în vizorul armatei iraniene.

Mojtaba Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului pe 8 martie, după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac al Statelor Unite și Israelului. De atunci, noul lider de la Teheran nu a făcut nicio apariție publică, iar toate mesajele pe care le-a transmis au fost prin intermediul canalelor media.

Recomandările autorului: