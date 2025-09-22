Maia Sandu și opoziția adresează MESAJE concurente alegătorilor înaintea alegerilor parlamentare de duminică

„Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Europa se va termina la hotar cu Moldova”, avertizează președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-o adresare către cetățeni, în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Opoziția, considerată pro-rusă, spune însă că puterea pro-europeană ar vrea să „bage frica în oameni” înainte de vot.

„Azi, cu toată seriozitatea, vă spun că suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol”, accentuează Maia Sandu în adresa sa.

„Kremnlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, spune liderul de la Chișinău.

Maia Sandu le-a cerut cetățenilor Moldovei să nu admită „predarea țării intereselor străine” și a avertizat că, dacă „Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreagă regiune”.

Astfel, a continuat liderul de la Chișinău, „toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat, fondurile europene se vor opri la Prut, libertatea de circulație s-ar putea încheia iar pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa”.

„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare, că suntem prea mici să rezistăm, că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova este casa noastră și casa noastră nu e de vânzare (…) Noi tebuie să apărăm prin votul cinsitit, cu mintea limpede. Am datoria să protejez Moldova și pacea, dar fără voi nu voi reuși Puterea mea stă în voi. Să fim demni de Moldova noastră, să nu o vindem hoților și să nu permitem altora să o vândă. Duminică să arătăm că Moldova nu este o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe trei arginți, ci casa noastră sfântă”, conchide Maia Sandu.

„Blocul Patriotic”, înfuriat de raziile poliției

Într-o declarație de presă înainte de Maia Sandu, rivalul ei considerat pro-rus, Igor Dodon, care conduce „Blocul Patriotic”, s-a arătat sigur de victorie, precizând că puterii PAS i-au rămas „zile numărate”.

Dodon a fost înfuriat de razii ale poliției în dimineața zilei, când au avut loc peste 250 de percheziții în peste o sută de localități, fiind reținute 74 de persoane, într-un dosar penal privind pregătirea dezordinilor și destabilizărilor cu sprijinul Rusiei.

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare.

