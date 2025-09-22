Prima pagină » Știri externe » Vânătoare de vrăjitoare în Moldova, înainte de alegeri? 250 de PERCHEZIȚII, într-o acțiune specială a statului. Se invocă o rețea rusească

22 sept. 2025, 11:01, Știri externe
Peste 250 de percheziţii au loc în Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Rusia.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), alături de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), mascații de la „Fulger” și angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), fac peste 250 de percheziții, fiind vizate ,,peste 100 de persoane din mai multe localități din țară.

Percheziţiile se desfăşoară atât la persoanele vizate, cât şi în unele penitenciare.

„Acţiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor şi destabilizărilor în masă, coordonate din Federaţia Rusă, prin intermediul elementelor criminale. Percheziţiile au loc atât la figuranţii antrenaţi, cât şi în unele penitenciare”, au informat autoritățile moldovene, adăugând că vor reveni cu detalii după finalizarea acţiunilor.

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și al Blocului Patriotic, a declarat că printre cei vizați de descinderi se numără și membri ai formațiunii pe care o conduce.

„În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic. Noi nu vom ceda”, susține Dodon, pe Facebook.

Atât Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și Administrația Prezidențială de la Chișinău nu au formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la aceste acuzații.

Foto: Facebook / Brigada de Poliție cu Destinație Specială ,,Fulger” 

