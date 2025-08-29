Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio anunță închiderea agenției USAID /„Am economisit zeci de miliarde de dolari”

29 aug. 2025, 20:44, Știri externe
Agenția americană pentru Dezvoltare Internațională este pe cale să fie desființată (USAID), a anunțat, vineri seară, secretarul de Stat Marco Rubio, precizând că procedurile de închidere vor fi coordonate de Russell Vought, directorul Casei Albe responsabil de Afaceri Bugetare.

”Am glumit cu președintele SUA că aveam patru locuri de muncă. Mi-a spus să îi cedez unul prietenului meu Russell Vought. Începând din ianuarie, am economisit zeci de miliarde de dolari din banii contribuabililor. Iar, prin mutarea unui număr mic de programe-cheie la Departamentul de Stat, USAID este oficial în modul de închidere. Russ este acum la conducere pentru a supraveghea închiderea unei agenții care deraiase de mult timp”, a afirmat Marco Rubio.

Russel Vought pledează pentru politicile fiscale radicale aflate în centrul modelului aplicat de Administrația Donald Trump, în scopul întreruperii sau opririi finanțărilor care nu se aliniază agendei președintelui SUA.

Agenția americană pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a fost una dintre principalele ținte ale lui Elon Musk și ale Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală. Elon Musk și Donald Trump au acuzat USAID de comiterea unor fraude și de finanțarea unor programe din străinătate care nu prezentau niciun beneficiu pentru cetățenii americani. Mii de angajați ai USAID au fost disponibilizați. Marco Rubio a transferat anumite programe ale USAID la Departamentul de Stat, iar pe 1 iulie a anunțat că agenția și-a încetat activitățile.

