Ceață densă pe drumuri din șapte județe din România. Meterologii au emis cod galben

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții pe mai multe artere din județele Bihor, Brăila, Timiș, Sălaj, Mramureș, Cluj și Harghita.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben de tip nowcasting de ceață.

Astfel, în județul Bihor, în localitățile Beiuș, Ștei, Dobrești, Buntești, Nojorid, Ceica, Holod, Pomezeu, Finiș, Lunca, Drăgănești, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Curățele, Lăzăreni, Roșia, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Răbăgani, Tărcaia, Căbești, Căpâlna, Lazuri de Beiuș, Pocola, Sâmbăta, codul galben este valabil până la ora 9.00.

Și în județul Timiş, în Timișoara, Recaș, Buziaș, Săcălaz, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Racovița, Sacoșu Turcesc, Șag, Dumbrăvița, Dudeștii Noi, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Parța, Bucovăț este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

În Sălaj, în Jibou, Bălan, Surduc, Hida, Creaca, Someș-Odorhei, Năpradea, Gâlgău, Ileanda, Letca, Băbeni, Benesat, Sânmihaiu Almașului, Zimbor, Lozna este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei, tot până la ora 9.00.

Cod galben de ceață în mai multe județe din România

În județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Coroieni; județul Sălaj: Gâlgău, Poiana Blenchii și județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Chiuiești, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, meterologii au emis cod galben de ceață până la ora 8.00.

În județul Brăila: Brăila, Viziru, Tufești, Chișcani, Vădeni, Traian, Stăncuța, Gropeni, Mărașu, Berteștii de Jos, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Siliștea, Tichilești este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, până la ora 9.00.

De asemenea, în zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.