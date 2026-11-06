Operațiunea Jupiter, ziua a cincea. Polițiștii desfășoară 277 de percheziții la nivel național. Prejudiciile totale depășesc 25 de milioane de lei

Operațiunea Jupiter continuă vineri, 6 noiembrie, cu 277 de percheziții domiciliare în București și mai multe județe din țară. Polițiștii și procurorii desfășoară 53 de acțiuni operative în dosare care vizează infracțiuni economice, informatice, silvice și de mediu, dar și furturi, cămătărie și proxenetism. Prejudiciile identificate în dosarele anchetate depășesc 25 de milioane de lei.

În cadrul acțiunilor desfășurate astăzi, anchetatorii pun în executare și 29 de mandate de aducere, potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

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„În cursul zilei de astăzi, 6 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii JUPITER 6, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au loc simultan, la nivel național, 277 de percheziții domiciliare, fiind puse în executare 29 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară”, anunță, vineri dimineață, Parchetul General.

Ce infracțiuni vizează anchetatorii în a cincea zi a Operațiunii Jupiter Potrivit Parchetului General, cele 53 de acțiuni operative vizează o gamă largă de infracțiuni. Printre acestea se numără evaziunea fiscală, spălarea banilor, infracțiunile de mediu, delapidarea, abuzul în serviciu, frauda informatică, camăta, înșelăciunea, punerea în circulație a produselor contrafăcute, furtul calificat și tăinuirea. Anchetatorii verifică și fapte de proxenetism, amenințare, lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, polițiștii acordă o atenție deosebită infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor. În urma investigațiilor efectuate în dosarele penale vizate au fost identificate prejudicii totale de 25.254.806 lei. Comenzi fictive și produse contrafăcute, în atenția polițiștilor O componentă importantă a anchetelor vizează infracțiunile economico-financiare și recuperarea prejudiciilor produse bugetului de stat, persoanelor fizice și companiilor. Procurorii cercetează activități de evaziune fiscală, venituri nedeclarate, neplata obligațiilor fiscale și însușirea ilegală a unor sume de bani. Totodată, sunt verificate operațiuni suspectate de spălare a banilor. De asemenea, polițiștii investighează și fraude informatice prin care ar fi fost prejudiciate societăți comerciale. Printre metodele folosite se numără plasarea unor comenzi fictive și solicitarea nejustificată a restituirii contravalorii produselor.

Furturi de combustibil, racordări ilegale la curent și infracțiuni silvice

Perchezițiile vizează și dosare privind furturi de combustibil și acumulatori auto, precum și racordări clandestine la rețeaua de energie electrică.

Pe componenta de mediu, procurorii cercetează dezmembrarea ilegală a autovehiculelor, abandonarea și incendierea deșeurilor. În domeniul silvic, anchetele urmăresc tăieri ilegale și furturi de arbori, dar și transportul și comercializarea materialului lemnos fără proveniență legală.

O altă direcție a cercetărilor privește folosirea unor avize de însoțire a materialului lemnos care ar conține date nereale.