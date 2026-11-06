Prognoză meteo decembrie 2026 și ianuarie 2027. Câte zile ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Află prognoza meteo pentru lunile decembrie 2026 și ianuarie 2027. Câte zile ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather.

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Ne aflăm în pragul iernii, astfel că meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru primele două luni de iarnă.

În București, episoadele în care sunt anunțate ninsori sau freezing rain sunt, pentru luna decembrie, evidențiate pe parcursul a cinci zile.

Este vorba despre zilele de 1,2, 11, 22 și 25 decembrie 2026. Așadar, vom avea ninsori de Crăciun, în București. În aceste zile în care va ninge, temperaturile vor coborî până la 2 grade pe timpul zilei și până la -3 grade C, pe timpul nopții.

În rest, pe tot parcursul lunii, maximele zilei nu vor depăși 8 grade C, iar minima scade până la -5 grade C, în ultima zi din decembrie.

În luna ianuarie, în București, vor fi două zile cu ninsoare sau fenomenul de freezing rain. Este vorba despre zilele 11 și 31 ianuarie. Tot în această lună, remarcăm și temperaturi mai scăzute decât în luna decembrie, cu minime care scad până la -5 grade C. Iar cele maxime, nu vor depăși 6 grade C.

Așadar, meteorologii Accuweather anunță, în total, șapte zile de ninsoare sau fenomenul de freezing rain, în București, pentru lunile decembrie și ianuarie.

ANM: Ceață densă pe drumuri din șapte județe din România

Astăzi, 6 noiembrie 2026, circulația rutieră se desfășoară în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții pe mai multe artere din județele Bihor, Brăila, Timiș, Sălaj, Mramureș, Cluj și Harghita.

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben de tip nowcasting de ceață.

Astfel, în județul Bihor, în localitățile Beiuș, Ștei, Dobrești, Buntești, Nojorid, Ceica, Holod, Pomezeu, Finiș, Lunca, Drăgănești, Rieni, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Curățele, Lăzăreni, Roșia, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Răbăgani, Tărcaia, Căbești, Căpâlna, Lazuri de Beiuș, Pocola, Sâmbăta, codul galben este valabil până la ora 9.00.

Și în județul Timiş, în Timișoara, Recaș, Buziaș, Săcălaz, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Racovița, Sacoșu Turcesc, Șag, Dumbrăvița, Dudeștii Noi, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Parța, Bucovăț este ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Mai multe detalii AICI.