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Alertă aeriană în județul Tulcea. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească

Elena Popescu
Alertă aeriană în județul Tulcea. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească
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Locuitorii din judeţul Tulcea au primit în noaptea de joi spre vineri un nou mesaj RO-Alert, fiind sfătuiţi să se adăpostească.

Avertizarea populației vine în contextul unui nou atac al Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

”În noaptea de 5 spre 6 noiembrie, forțele Federației Ruse au continuat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 00.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00.41”, a transmis MApN.

Alertele aeriene sunt extrem de frecvente în zona județului Tulcea. Și joi dimineață tulcenii au avut o astfel de alertă, care avertiza asupra unei posibile incursiuni de drone.

Mesaje Ro-Alert în 6 județe din țară, pe 31 octombrie

Alerta vine după ce, pe 31 octombrie, autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. Vă reamintim că, la momentul acela, două drone au pătruns neautorizat, dispre Republica Moldova, în spațiul aerian al țării.

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