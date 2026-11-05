Președintele Paraguayului, un aliat al lui Trump, a demisionat după falimentarea unei bănci. Milioane de clienți nu-și mai pot accesa conturile

Santiago Pena, președintele Paraguayului și un aliat al lui Donald Trump, a demisionat în urma unei crize izbucnite după prăbușirea unei bănci care avea legătură cu acesta.
El a fost în fruntea statului sud-american din anul 2023. Instituția bancară Ueno Bank a intrat în proces de insolvență, ceea ce a dus la înghețarea tuturor operațiunilor. Milioane de clienți nu-și mai pot accesa conturile.
„Vreau să cer iertare poporului dacă am greșit. N-a fost intenția mea să vă trădez încrederea după ce m-ați ales”, a spus el.
„Am luat decizia de a-mi prezenta demisia de la preşedinţia republicii. Fac acest lucru cu gândul la stabilitatea ţării noastre, pacea socială şi necesitatea de a păstra instituţiile noastre democratice”, a transmis joi fostul președinte.
Pena a pierdut susținerea membrilor propriului partid conservator ca urmare a faliemntului băncii, iar opoziția a convocat o sesiune pentru a-l pune sub acuzare și a-l înlătura pe președinte din funcție.
Oamenii nervoși că nu-și mai pot accesa depozitele bancare au ieșit să protesteze, fijnd raportate incendieri. Protestararii i-au cerut demisia președintelui, acuzat de membrii Congresului pentru conflicte de interese, utilizare abuzivă a fondurilor de pensii și mușamalizarea prăbușirii băncii Ueno.
Ueno Bank a fost o bancă de nivel mediu care a administrat aproape 850 de milioane de dolari din fonduri publice. Banca Centrală a țării a impus tutelă Ueno după încălcarea cerințelor minime de solvabilitate.
În total, 3 milioane de clienți ai băncii, într-o țară cu o populație de 6,5 milioane de locuitori, nu-și mai pot accesa conturile.
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