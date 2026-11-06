Prima pagină » Actualitate » 6 Noiembrie, calendarul zilei: Ethan Hawke împlinește 56 de ani, Emma Stone 38. Luminița Dinu-Huțupan face 55 de ani

6 Noiembrie, calendarul zilei: Ethan Hawke împlinește 56 de ani, Emma Stone 38. Luminița Dinu-Huțupan face 55 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
6 Noiembrie, calendarul zilei: Ethan Hawke împlinește 56 de ani, Emma Stone 38. Luminița Dinu-Huțupan face 55 de ani
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ethan Hawke este un actor, regizor și scriitor american, apreciat pentru talentul artistic și pentru rolurile memorabile din cinematografie. Născut pe 6 noiembrie 1970, în Austin, Texas, acesta și-a construit o carieră impresionantă. A devenit cunoscut publicului larg prin filmul Dead Poets Society (1989), în care a interpretat rolul lui Todd Anderson. Ulterior, a jucat în numeroase producții de succes, precum Before Sunrise, Training Day și Boyhood. Pe lângă actorie, este pasionat de literatură și teatru, publicând mai multe romane și implicându-se în proiecte de regie. De-a lungul timpului, a primit numeroase nominalizări la Premiile Oscar, atât pentru interpretare, cât și pentru scenariu. Un moment important al carierei sale recente este rolul din filmul Blue Moon (2025), în regia lui Richard Linklater, pentru care a primit o nouă nominalizare la Oscar în 2026. Prin versatilitatea și pasiunea pentru artă, Ethan Hawke demonstrează că succesul adevărat în cinematografie înseamnă nu doar popularitate, ci și evoluție, autenticitate şi creativitate.

Ethan Hawke

Născută pe 6 noiembrie 1988, în Scottsdale, Arizona, Emma Stone este o actriță americană, cunoscută pentru talentul, naturalețea și versatilitatea sa. Și-a câștigat notorietatea datorită filmelor Superbad (2007) și Easy A (2010), iar popularitatea sa a crescut odată cu apariția în producții precum The Amazing Spider-Man, La La Land și Cruella. Un moment important al carierei sale a fost câștigarea premiului Oscar pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din La La Land (2017). În 2024, a câștigat al doilea Oscar pentru interpretarea din filmul Poor Things. Pe lângă talentul actoricesc, Emma Stone este apreciată pentru simplitatea, umorul și personalitatea sa. Prin rolurile diverse și performanțele remarcabile, continuă să fie o prezență importantă în industria cinematografică internațională.

Emma Stone

Luminița Dinu-Huțupan este o fostă handbalistă română, născută pe 6 noiembrie 1971, în Piatra-Neamț, considerată una dintre cele mai valoroase portărițe din istoria handbalului feminin. Prin talentul, ambiția și perseverența sa, a devenit un nume de referință în sportul românesc. A evoluat la echipe importante, precum Oltchim Râmnicu Vâlcea, Krim Ljubljana și Kometal Skopje, cucerind de trei ori Liga Campionilor. Alături de naționala României, a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial din 2005, iar prestațiile sale i-au adus numeroase distincții individuale. În anul 2010, a fost desemnată cel mai bun portar din toate timpurile într-un sondaj realizat de Federația Internațională de Handbal. În 2024, a fost inclusă în Hall of Fame-ul Federației Europene de Handbal. Prin rezultatele obținute și dedicarea față de handbal, Luminița Dinu-Huțupan rămâne un exemplu de profesionalism și o adevărată legendă a sportului românesc.

Luminița Dinu-Huțupan

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂15: Agrippina Minor Iulia 🇮🇹♛ a patra soție a împăratului roman Claudius I-a otrăvit pe rivalii fiului ei și, în 54, când Claudius a murit, a fost bănuită că l-ar fi otrăvit și pe el. A devenit regentă când Nero a preluat tronul la 16 ani, dar și-a pierdut treptat puterea. Nero a încercat să o omoare când ea s-a opus uneia dintre aventurile lui, iar în final a ordonat uciderea ei la reședința acesteia de la țară
🎂1494: Suleiman Magnificul 🇹🇷 instituia și promulga legi economice, sociale, financiare și juridice. Aceste legi dure au dăinuit și după moartea sa o lungă perioadă de timp. În perioada domniei sale cultura otomană s-a dezvoltat mai ales în domeniul artelor, literaturii și arhitecturii
🎂1814: Adolphe Sax 🇧🇪🎷 a inventat în 1846 saxofonul
🎂1825: Charles Garnier 🇫🇷🧱 arhitect, cunoscut pentru proiectele pe baza cărora s-au construit Opera din Paris și cazinoul din Monte Carlo
🎂1936: Emil Loteanu 🇷🇴🇲🇩🎥 A regizat Poienile roșii (1966), Lăutarii (1971), Șatra (1975), Gingașa și tandra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) și Luceafărul (1986). A fost declarat drept „cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească”
🎂1970: Ethan Hawke 🇺🇸🎬 Între 1998 și 2004, a fost căsătorit cu Uma Thurman
🎂1971: Luminița Dinu-Huțupan 🇷🇴🤾🏻‍♀️ considerată cea mai bună portăriță din toate timpurile a României
🎂1972: Thandiwe Newton 🇬🇧🎬 Interview with the Vampire (1994), Mission: Impossible 2 (2000), Crash (2004), RocknRolla (2008), 2012 (2009), Rogue (2013 – 2017), Westworld (2016 – 2022), Wednesday (2022 – 2024), Anaconda (2025)
🎂1972: Rebecca Romijn 🇺🇸🎬 Mystique din seria de filme X-Men
🎂1981: Michaela Niculescu (Mica) 🇷🇴📺 A jucat personaje în emisiunea Abracadabra timp de 10 ani. A murit de de ciroză hepatică, la 31 de ani
🎂1987: Ana Ivanović 🇷🇸🥎 A câștigat French Open 2008, și a fost finalistă la French Open 2007 și la Australian Open 2008. A fost numărul 1 mondial timp de 3 luni
🎂1988: Emma Stone 🇺🇸🎬 câștigătoare a două premii Oscar, pentru rolurile din La La Land și Sărmane creaturi
🎂1988: Conchita Wurst 🇦🇹🧔🏻‍♀️🎤 travestit, a reprezentat Austria la Eurovision 2014 cu melodia „Rise Like A Phoenix”, reușind să câștige concursul
🎂1990: André Schürrle 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1893: Piotr Ilici Ceaikovski 🇷🇺🎼
🕯️1941: Maurice Leblanc 🇫🇷✒️ autor de numeroase romane polițiste și de aventuri. Este creatorul celebrului personaj Arsène Lupin, gentlemanul spărgător
🕯️2020: King Von 🇺🇸🎤 rapper Decedat la 26 de ani, omor prin împușcare
🕯️2024: Tony Todd 🇺🇸🎬 cunoscut pentru înălțimea sa de 1,96 m și vocea groasă. Foarte cunoscut pentru interpretarea lui Candyman în seria de filme horror cu același nume, pentru rolul William Bludworth din seria Final Destination, pentru interpretarea vocii lui Fallen din Transformers: Revenge of the Fallen, a vocii lui Dreadwing din Transformers: Prime

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război sau conflict armat

Calendar 🗒️

🗒️447: Un cutremur puternic distruge porțiuni mari din Zidurile Constantinopolului, inclusiv 57 de turnuri
🗒️1136: Lothar al III-lea, Împărat Roman, interzice în imperiu vinderea iobagilor
🗒️1528: Conchistadorul Alvar Nunez Cabeza de Vaca devine primul european care a ajuns pe teritoriul actualului Texas
🗒️1632: Războiul de Treizeci de Ani – În Bătălia de la Lützen suedezii sunt învingători însă regele Gustav Adolf al Suediei este ucis
🗒️1860: Abraham Lincoln este ales al 16-lea președinte al SUA cu doar 40% din votul popular, învingându-i pe John C. Breckinridge, John Bell și Stephen A. Douglas într-o cursă în patru. Este primul republican care deține această funcție
🗒️1888: Benjamin Harrison este ales președinte al SUA
🗒️1917: A izbucnit Revoluția Bolșevică din Rusia
🗒️1918: Este proclamată A Doua Republică Poloneză
🗒️1919: La Sighișoara este fondat Partidul German din România
🗒️1947: În cadrul ședinței Consiliului de Miniștri, se anunță demisia miniștrilor aparținând PNL – Tătărescu
🗒️1984: Ronald Reagan este reales în funcție, învingându-l pe candidatul democrat Walter F. Mondale
🗒️1999: În cadrul unui referendum constituțional, australienii resping, în proporție de 54%, instaurarea republicii
🗒️2001: Michael Bloomberg este ales primar al New York-ului
🗒️2024: Donald Trump câştigă statele cheie și își revendică victoria în alegeri

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVCunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
05:00
Cunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
NEWS ALERTA treia alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 12 ore. Peste 25 de alerte în toată Europa
00:36
A treia alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 12 ore. Peste 25 de alerte în toată Europa
ULTIMA ORĂInvestitorii americani s-au speriat de victoria democraților în SUA. Bursele americane sunt în picaj din cauza temerilor că democrații vor bloca investițiile în centre de date. De la euforie la panică, în mai puțin de 24 de ore
23:43
Investitorii americani s-au speriat de victoria democraților în SUA. Bursele americane sunt în picaj din cauza temerilor că democrații vor bloca investițiile în centre de date. De la euforie la panică, în mai puțin de 24 de ore
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu afirmă că narațiunea ingerinței ruse își pierde credibilitatea: „Oamenii ridiculizează acest fenomen”
22:55
Ion Cristoiu afirmă că narațiunea ingerinței ruse își pierde credibilitatea: „Oamenii ridiculizează acest fenomen”
CONTROVERSĂCasa unei vedete Antena1 a fost jefuită. Ceasuri, poșete de lux și diamante de peste 1 milion de euro ar fi fost furate. Cine ar fi suspectul
22:31
Casa unei vedete Antena1 a fost jefuită. Ceasuri, poșete de lux și diamante de peste 1 milion de euro ar fi fost furate. Cine ar fi suspectul
MARIUS TUCĂ SHOWIon Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
22:25
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
Mediafax
„Am avut politica prostului”. Sute de mii de dolari cheltuiți pentru fotografii cu Trump, spune Băsescu
Digi24
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
„A căzut ca un trăsnet!” Președintele Israelului, șocat de decizia lui Trump de a opri ajutorul militar american
Click
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Doliu în fotbalul românesc! Vadim Crîcimari a murit la 38 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ochii acestor broaște sunt atât de unici încât ar putea fi utilizați ca niște amprente
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
REACȚIETraian Băsescu e de părere că România ar fi împrumutat de la polonezi „ideea proastă” de a plăti pentru ca SUA să păstreze militarii pe teritoriul țării noastre
23:20
Traian Băsescu e de părere că România ar fi împrumutat de la polonezi „ideea proastă” de a plăti pentru ca SUA să păstreze militarii pe teritoriul țării noastre
CONTROVERSĂPurtătorul de cuvânt al lui Putin neagă că hackerii ruși ar fi implicați în atacurile cibernetice asupra frigiderelor din lanțurile de magazine alimentare din Europa
22:59
Purtătorul de cuvânt al lui Putin neagă că hackerii ruși ar fi implicați în atacurile cibernetice asupra frigiderelor din lanțurile de magazine alimentare din Europa
CONTROVERSĂBăsescu o cheamă pe Kovesi înapoi în țară după ce a văzut imagini de la petrecerea PSD
22:51
Băsescu o cheamă pe Kovesi înapoi în țară după ce a văzut imagini de la petrecerea PSD
TENSIUNIPreședintele Poloniei critică Comisia de la Bruxelles: „Nu acceptăm soluții care cresc costurile vieții familiilor și slăbesc industria europeană”
22:51
Președintele Poloniei critică Comisia de la Bruxelles: „Nu acceptăm soluții care cresc costurile vieții familiilor și slăbesc industria europeană”
MILITARMasacru în Turcia: Un atacator a ucis opt oameni. Suspectul a fost prins în urma unei operațiuni comune
22:31
Masacru în Turcia: Un atacator a ucis opt oameni. Suspectul a fost prins în urma unei operațiuni comune
VIDEOGuvernul Niculescu pregătește noi scheme de sprijin pentru populație și companii. Ce măsuri se mențin în această iarnă
22:30
Guvernul Niculescu pregătește noi scheme de sprijin pentru populație și companii. Ce măsuri se mențin în această iarnă

Cele mai noi

Trimite acest link pe