Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a discutat, miercuri, cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, pe teme globale și regionale, în contextul tensiunilor dintre Washington și Beijing.

„Secretarul Rubio a subliniat importanța comunicării deschise și constructive pe o serie de probleme bilaterale. De asemenea, au discutat despre alte probleme globale și regionale, ca o continuare a discuțiilor de la Kala Lumpur”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat.

Rubio s-a întâlnit cu Wang Yi în iulie, cu ocazia desfășurării Forumului Regional ASEAN din Malaysia, pentru a îmbunătăți relațiile dintre cele două state.

Ministrul chinez de Externe a declarat într-un comunicat că ambele părți au considerat ultima conversație ca fiind „oportună, necesară și benefică”.

„Recentele declarații și acțiuni întreprinse de SUA au prejudiciat drepturile și interesele legitime ale Chinei, au intervenit în afacerile interne ale statului și nu sunt propice pentru îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor dintre Beijing și Washington”, a subliniat Wang Yi.

China și SUA depun eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale

De asemenea, ministrul chinez a îndemnat la prudență în ceea ce privește problemele care implică interesele fundamentale ale Chinei, precum situația cu Taiwanul.

Creștere taxelor vamale de către președintele SUA, Donald Trump, a amplificat tensiunile dintre cele două state, declanșând o escaladare a situației în urma impunerii de tarife reciproce.

Washingtonul și Beijingul au extins, în luna august, un armistițiu pentru 90 de zile, evitând taxe vamale mai mari decât cele actuale, potrivit agenției de presă Reuters.

Săptămâna trecută, Donald Trump, le-a cerut liderilor europeni să „facă presiuni economice asupra Chinei din cauza sprijinului acordat efortului de război rusesc”.

China a transmis, vineri, că „se opune ferm” oricărei constrângeri din partea Occidentului.

„China nu este cauza acestei crize și nici nu face parte din aceasta. Ne opunem ferm acestei tendințe de a invoca Beijingul la fiecare pas și ne opunem ferm așa-numitelor presiuni economice împotriva ei”, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

