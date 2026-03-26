Atac rusesc la granița României. RO-Alert în nordul Tulcei. Fragmene de dronă, găsite la 2 km de localitatea Parcheş

Un nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a general panică în Tulcea. Ministerul Apărării a anunțat , joi dimineaţă, că, după o nouă serie de atacuri ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc şi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, judeţul Tulcea, în afara zonei locuite. Locuitorii din nordul județului au primit un mesaj RO-Alert în miez de noapte, fiind avertizați asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian, cel mai probabil fragmente de drone în urma incerceptărilor apărării ucrainene.

„În jurul orei 01:00 a fost primit un apel prin care era semnalat faptul că în apropiere de localitatea Parcheş din judeţul Tulcea a fost observată o dronă care s-a prăbuşit în afara localităţi şi a generat un incendiu. Către locul evenimentului a fost direcţionat un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului Tulcea cu o autospecială de stingere şi împreună cu forţe din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Inspectoratul de Poliţie judeţean Tulcea şi Poliţia de Frontieră, au identificat la aproximativ 2 km de satul Parcheş o zonă de vegetaţie arsă şi mai multe resturi provenite de la o dronă”, a transmis ISU Tulcea.

Știrea inițială

Locuitorii din județul Tulcea au fost alertați în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 00.36, printr-un mesaj RO-Alert transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, scrie Mediafax.ro.

Avertizarea a vizat în special nordul județului, unde oamenii au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, cel mai probabil fragmente de drone provenite din zona conflictului din Ucraina.

Prin mesajul transmis, autoritățile le-au cerut locuitorilor să rămână calmi și să ia măsuri de autoprotecție. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă, pentru a evita eventualele pericole generate de căderea unor obiecte din aer.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea, avertizând asupra riscului ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă în zonă. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, alerta a fost transmisă în contextul unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei.

