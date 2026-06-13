Marea Britanie celebrează astăzi ziua oficială de naștere a Regelui. Ce semnificație are sărbătoarea „Trooping the Colour”

Marea Britanie celebrează astăzi ziua de naștere oficială a monarhului, un eveniment simbolic marcat anual printr-o paradă militară cunoscută sub numele de „Trooping the Colour”. Cu toate că Regele Charles al III-lea este născut pe 14 noiembrie, Casa Regală britanică păstrează o tradiție veche de secole prin care suveranul își celebrează ziua de două ori pe an.

Originea acestei tradiții datează încă din anul 1748, din timpul regelui George al II-lea. Acesta, pentru că era născut în luna octombrie, a considerat că vremea din Regatul Unit este mult prea rece și ploioasă pentru a organiza o paradă militară de amploare în cinstea sa. Tocmai din acest motiv, a decis să lege sărbătorirea zilei sale de naștere de o paradă de vară deja existentă. De atunci, conform tradiției, ziua oficială a monarhului britanic este celebrată în a doua sâmbătă din luna iunie, o perioadă în care șansele de vreme favorabilă la Londra sunt mai mari.

Ce este „Trooping the Colour”

Termenul face referire la steagurile regimentelor din armata britanică, care serveau drept puncte de orientare pentru soldați pe câmpurile de luptă. „Colour” reprezintă steagurile regimentelor, iar numele „trooping” reprezintă defilarea cu acest steag prin fața soldaților. Începând cu anul 1760, odată cu urcarea pe tron a regelui George al III-lea, evenimentul și-a pierdut însemnătatea militară și a devenit o sărbătoare anuală organizată în cinstea monarhului.

Cum s-a desfășurat evenimentul

Anul acesta, sărbătoarea este una grandioasă, la care au participat peste 1.400 de soldați, 200 de cai și 400 de muzicieni ai fanfarei militare.

În cadrul procesiunii, Regele și membrii Familiei Regale au plecat de la Palatul Buckingham spre bulevardul The Mall, spre Horse Guards Parade. Regele Charles și Regina Camilla au condus procesiunea. În spatele acestora s-a aflat Prințesa de Wales, Kate, care, în calitate de Colonel al Gărzilor Irlandeze, s-a aflat alături de cei trei copii ai săi.

Momentul cel mai așteptat de mulțime a fost apariția la balconul Palatului Buckingham, acolo unde membrii familiei regale au salutat publicul și au urmărit spectacolul aerian, încheiat în mod tradițional cu acrobațiile echipei Red Arrows.